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波场代币迁移说明：TRX的ERC20代币迁移至波场主网代币

2018-06-26 17:11 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 26 日消息    今天，波场官方发布代币迁移事项说明，官方表示波场TRON主网已经由基于社区共识的TIG组织启动，TRX从ERC20 代币迁移为波场TRON主网的代币也同步开始。TRX的ERC20 代币长期有效，直至全部ERC20 代币转换为波场TRON主网TRX。

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以下为公告全文：

波场TRON主网已经于新加坡时间 2018 年 6 月 25 日10： 00 由基于社区共识的TIG组织启动，目前运行良好。TRX从ERC20 代币迁移为波场TRON主网的代币也同步开始，当前所有支持迁移交易所已经开始相关工作，一切进展顺利。 

现官方就代币迁移事项说明如下：

1.     TRX的ERC20 代币长期有效，直至全部ERC20 代币转换为波场TRON主网TRX;

2.     各位持币者可以通过所有支持TRX迁移的交易所进行兑换，具体的兑换时间，请以各个交易所的公告为准，支持迁移交易所名单请见波场TRON官网： https://tron.network/trx ;

3.     币安(Binance.com)与Gate.io两家交易所将长期支持TRX ERC20 代币兑换为波场TRON主网代币，直至全部ERC20 代币兑换为波场TRON主网代币，欢迎其他交易所与波场TRON取得联系，成为支持长期迁移交易所，共同为持币者服务。其他新的长期支持交易所，官方将随时公告;

4.     超级代表选举已经开始，各位超级代表候选人可根据交易所迁移进度发起投票，并进行宣传准备。

特此公告。

Tron Foundation

2018 年 6 月 26 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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