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韩国银行联邦将推出区块链身份认证平台

2018-06-13 10:26 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 13 日消息    据cointelegraph消息，韩国银行联邦将于今年 7 月份推出基于区块链技术的身份验证平台“BankSign”，将被用于网上和移动端的银行业务。

BankSign平台主要基于三星子公司SDS开发的私有企业交易管理工具Nexledger。上周，三星SDS宣布推出自有企业区块链平台Nexfinance，主要针对金融相关业务。

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来源：pexels

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