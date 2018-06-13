美国众议院新法案将研究性交易中加密货币的使用情况

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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 13 日消息 据cointelegraph消息，日前美国众议院金融服务委员会提出了一项法案，将启动一项研究关于加密货币如何被用于性交易。
如果该法案通过并签署成为法律，将要求美国审计长研究“虚拟货币和在线市场如何被用作买卖或促进资助与性交易有关的商品或服务”。此外，该研究还将调查非法毒品交易中加密货币的使用情况。
来源：pexels
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