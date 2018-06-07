股价分析公司预测比特币年底价格降到12500美元

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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 7 日消息 据cointelegraph消息，股价分析公司Trefis最近将其对比特币的年终价格预测从 15000 美元降低到了 12500 美元。
Trefis比特币预测是基于用户对于比特币供需情况进行分析的。Trefis指出，最近，加密货币交易所在总交易量方面出现大幅减少，并且Trefis将供应过剩和价格下跌归因于今年春季Mt. Gox的比特币抛售行为。
来源：pexels
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