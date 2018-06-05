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火币全球专业站支持IQ空投及空投EOS糖果

2018-06-05 16:26 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 5 日消息    今天下午，火币全球专业站发布关于支持IQ空投及空投EOS糖果说明。官方表示，经与IQ项目方沟通，火币全球专业站决定支持IQ空投，我们已于新加坡时间 6 月 3 日6： 00 进行了EOS资产快照，待 6 月中下旬收到项目方Everipedia的空投后，将按照1EOS：5.1IQ的空投比例给用户发放糖果。

图片.png

以下为公告全文

尊敬的用户：

经与IQ项目方沟通，火币全球专业站决定支持IQ空投，我们已于新加坡时间 6 月 3 日6： 00 进行了EOS资产快照，待 6 月中下旬收到项目方Everipedia的空投后，我们将按照1EOS：5.1IQ的空投比例给用户发放糖果。

关于空投EOS糖果的说明：

火币Pro原则上支持所有币种的糖果空投，如果项目有正规团队运营，项目空投有明确的快照时间点，项目代币总量以及分布公开透明，项目具有足够的社区共识和社区基础，我们将倾向于予以支持，具体如何支持，我们需与项目方取得联系，待联系到项目方后将决定是否支持。平台用户EOS资产快照包括：币币交易账户，矿池社区账户，杠杆账户(不含EOS借贷部分)。

因火币全球专业站用户的数字资产98%存放在离线冷钱包中，如果空投不是无需任何操作就直接发送到交易所钱包地址，而是需要经过特定操作，请准备空投的项目方提前与火币全球专业站取得联系，告知操作方法，联系方式yunying@huobi.com。如经过沟通后，确认糖果可以收到，我们将发布公告支持并为用户发放糖果。如果项目方的特定操作需要动用平台冷钱包，我们将拒绝领取，避免火币Pro用户资产受到任何损失。发放后我们将公告告知，并择时开放提币业务，充币和交易需经过评估后开放。

感谢您的支持!

火币全球专业站

2018 年 6 月 5 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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