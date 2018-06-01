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火币HADAX宣布上线 EKT通用积分 (EKT)

2018-06-01 15:22 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 1 日消息    火币自主数字资产交易所(Huobi HADAX)宣布上线 EKT通用积分 (EKT)，于新加坡时间 6 月 1 日14： 30 开放 EKT通用积分 (EKT)充值业务。 6 月 4 日14： 00 在HADAX开放EKT/BTC和EKT/ETH交易。 6 月 5 日14： 30 开放EKT提现业务。

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以下为公告全文：

尊敬的用户：

火币自主数字资产交易所(Huobi HADAX)将定于新加坡时间 6 月 1 日14： 30 开放 EKT通用积分 (EKT)充值业务。 6 月 4 日14： 00 在HADAX开放EKT/BTC和EKT/ETH交易。 6 月 5 日14： 30 开放EKT提现业务。

【HT持有者专享空投福利】

HADAX将于新加坡时间 6 月 4 日14： 00 对用户账户中持有的HT资产进行快照，对HT持有者空投60，000 EKT。

根据用户HT持有量占比可以瓜分60，000 EKT，快照结束后七个工作日内发放至HADAX交易账户中。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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