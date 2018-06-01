火币主力指数化产品HB10发布，HB10将开放兑换

今日块讯(Chinaz.com) 6 月 1 日消息 今天早上，火币全球专业站宣布于 6 月 1 日10： 00 发布火币主力指数化产品HB10，据介绍HB10 是火币全球专业站发行的首款能与其他指定数字货币相互兑换的数字产品。帮助用户以较小的虚拟货币投入参与到一个非系统性风险高度分散的数字资产市场，为用户提供了一个风险分散、标的多样化的数字资产管理工具，利于看好区块链整体技术的用户参与到市场交易中。

以下为火币全球专业站官方公布全文：

尊敬的用户：

火币全球专业站定于新加坡时间(以下均为新加坡时间) 6 月 1 日10：00 发布火币主力指数化产品HB10。该产品采用完全复制法追踪火币主力指数，并根据标的指数成份币种交易对及其权重的变动进行相应调整。HB10 是火币全球专业站发行的首款能与其他指定数字货币相互兑换的数字产品。帮助用户以较小的虚拟货币投入参与到一个非系统性风险高度分散的数字资产市场，为用户提供了一个风险分散、标的多样化的数字资产管理工具，利于看好区块链整体技术的用户参与到市场交易中。

一、兑换期

HB10 将于 6 月 1 日10： 00 至 6 月 7 日20： 00 开放兑换，用户可以在兑换期间通过USDT， BTC， ETH， HT其中的一种或多种兑换HB10 份额。每个账户最小兑换额度分别为100USDT， 0.01BTC， 0.2ETH， 50HT;最高兑换额度为 1000 万等值USDT。兑换期内每日将初步确认当日有效兑换数量，并根据兑换份额与相关费用对用户账户内的相应数字资产进行冻结。兑换期结束后确认用户拟兑换份额。详见下图

二、筹备期

兑换期结束后将关闭兑换通道并开始筹备期。筹备期为3- 5 个自然日，期间按标的指数成份币种交易对及其权重构建数字货币资产组合。

三、兑换费用

兑换费用即兑换手续费用，由用户承担，根据用户累计兑换金额设置分级费率。

兑换金额 兑换费率

M< 50 万 0.10%

50 万≤M< 100 万 0.05%

M≥ 100 万 0%

四、开交易对

筹备期结束后，HB10 将在火币全球专业站USDT 区开放交易，即时用户可以用USDT买入HB10 或将HB10 卖出获得USDT。

五、换入换出

HB10 的换入换出预计于兑换期结束后一个月内开启，具体时间将另行公告。

HB10 换入、换出分别是指将HB10 份额兑换为一篮子成分币和用一篮子成分币兑换HB10 份额。火币HB10 每日开放换入换出，时间参照火币全球专业站交易时间，若遇到特殊情况，HB10 可调整换入、换出时间或暂停换入、换出并向用户公告。

当日换入的HB10 可以交易，也可以换出。当日未卖出的HB10 份额在成交前不能换出。当日买入的成分币，同日可以用于换入HB10 份额，HB10 份额即时可交易。

换入、换出费用

HB10 在办理换入、换出时可收取固定比率手续费用。具体费率为：换入千一，换出千二。

六、HB10 的财产估值与单位份额净值

HB10 将根据经过估值后确定的HB10 资产净值确定HB10 单位份额净值。

(一)估值方法

对于HB10 资产按照以下方法进行估值

在火币全球站上市交易的成份币种按照火币全球站USDT盘最近成交价估值;

(二)HB10 单位份额净值

HB10 单位份额净值根据对HB10 净资产的估计确立。计算公式为：

HB10 单位份额净值=HB10 净资产总额/HB10 总份额

HB10 份额净值的计算精确到0.0001 USDT，小数点后第五位四舍五入。

HB10 单位份额净值在HB10 交易时间内连续发布，每 15 秒更新一次。

七、HB10 资产配置

HB10 的资产配置目标是紧密跟踪火币主力指数表现，追求最小的跟踪误差和偏离度。力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内。本产品以火币主力指数的成份币为配置范围，配置标的指数成分币的比例不低于产品净资产的95%。本产品主要采用完全复制法，完全按照标的指数的成份币范围及权重构建资产配置组合，并根据标的指数成分币的变化以及权重调整相应进行调整。

若有关于该指数产品的任何疑问，欢迎发邮件至index@huobipro.com

风险提示：

数字资产是创新的投资产品，价格波动较大，请您理性判断自己的投资能力，审慎做出投资决策。

祝您交易愉快!

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火币全球专业站

2018 年 5 月 31 日