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OKEx宣布上线CAI (CAI)，今日开启充值

2018-05-30 14:20 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 5 月 30 日消息    今日午间，OKEx宣布上线线CAI (CAI)并开放CAI/BTC， CAI/ETH， CAI/USDT， CAI/OKB的交易市场，具体时间如下：

1. CAI (CAI)充值：O5 月 30 日16：00 香港时间;

2. CAI/OKB的市场交易：O5 月 31 日16：00 香港时间;

3. CAI (CAI)提现：O6 月 1 日18：00 香港时间;

图片.png

CAI项目简介：

1、CAI.TODAY竞猜平台，采用区块链技术，基于以太坊生态与智能合约，结合体育赛事、金融、娱乐、游戏等产业构建的区块链竞猜平台，全球首创用户创建竞猜事件的商业模式。

2、CAI.TODAY竞猜平台是基于去中心化理念的，它不会被任何直接利益相关团体所控制。确保所有用户都处在一个公平、公开、公正的游戏环境下。同时CAI.TODAY独创挖矿分红模式，平台80%收益奖励参与竞猜的用户，保障所有参与者的利益最大化。

3、CAI.TODAY已经与全球众多顶级机构和媒体达成战略合作，如：泛城资本、OK Blockchain、节点资本、龙链资本等，将CAI.TODAY推向全球，打造全球通用的有价值的核心产品。

发行及流通信息：

发行总量： 210 亿CAI

流通数量： 105 亿CAI

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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