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OKEx宣布6月下旬将对TRX进行主网切换

2018-05-28 16:42 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 5 月 28 日消息    今天下午，OKEx发布了关于支持TRX映射到主网的公告，公告称OKEx将于 2018 年 6 月下旬对TRX(波场)进行主网切换工作。主网切换期间，OKEx会暂停TRX充提，并将于TRX主网切换完成且稳定运行后，重新开放TRX充提功能。

图片.png

公告内容如下：

尊敬的用户：

OKEx将于 2018 年 6 月下旬对TRX(波场)进行主网切换工作。用户在平台的代币将会自动切换为主网代币，无需其他操作。主网切换期间，OKEx会暂停TRX充提，并将于TRX主网切换完成且稳定运行后，重新开放TRX充提功能。具体时间节点我们会持续在本公告内更新。

注意：

1. 暂停期间OKEx原有TRX充值地址将失效，充值到此地址的TRX代币将不可找回。

2. 主网切换后，OKEx将会生成新的TRX充值地址，恢复充提后用户需要使用此新的TRX地址进行充值，若用户充值到原有TRX地址，将会造成代币丢失。

OKEx温馨提示，数字资产是创新型投资品，价格波动较大，具有较高的投资风险。投资前望您对数字资产充分认知，理性判断投资能力，审慎做出投资决策。

OKEx将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

OKEx

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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