“扫一扫”分享到微信

块讯

OKEX宣布上线OK05、OK06指数，方便投资者跟踪价格走势

2018-05-25 16:11 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

今日块讯(Chinaz.com) 5 月 25 日消息    今天，OKEX发布了《关于OK05&amp;OK06 的指数上线公告》，公告称OKEx通过选取市场上最具有代表性的主链COIN，按照市值加权的方法编制OK05 指数，现有成分包含BTC，ETH，LTC，BCH，EOS，这 5 种数字货币代表市场整体价格走势，并且方便数字资产投资者进行跟踪。OK06 指数为在OK05 指数的成分之外再加入全球通用积分OKB，以反映OKEx交易所主要交易币种整体价格走势。

图片.png

以下为公告全文：

1、指数介绍

市场指数是通过把市场上一系列的标的的报价，按照某个比例分配权重并计算涨跌，然后均一化成为一个统一的指数，目标是反应指数代表的标的群体的整体变化。

2、OK05&amp;OK06 指数

OKEx通过选取市场上最具有代表性的主链COIN，按照市值加权的方法编制OK05 指数，现有成分包含BTC，ETH，LTC，BCH，EOS，这 5 种数字货币代表市场整体价格走势，并且方便数字资产投资者进行跟踪。

OK06 指数为在OK05 指数的成分之外再加入全球通用积分OKB，以反映OKEx交易所主要交易币种整体价格走势。

3、划定指数权重

指数的权重有多重分配方式，例如等权分配、价格权重、总量加权、市值权重等。由于市值加权能减少市场操纵行为，一般流通市值大的标的持有者相对分散，不容易操纵价格，而且为了使得单一品种不会对指数造成过度的影响，很多指数都会对于单品种权重设定上限。

OK05 和OK06 指数也会使用市值加权的方式，并设定下限10%，以保证所有指数的涨跌不会过分中心化。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

李书沸跳槽风波全解析：弃OKEx而投火币背后的“主意”

李书沸跳槽风波全解析：弃OKEx而投火币背后的“主意”

继火币平台，OKEx宣布上线Libra Credit (LBA)

继火币平台，OKEx宣布上线Libra Credit (LBA)

李书沸再度回应入职火币一事：没签竞业条款，请OK善待员工

李书沸再度回应入职火币一事：没签竞业条款，请OK善待员工

一年交税300万！董明珠：富人就该多交税，最怕富人偷税

一年交税300万！董明珠：富人就该多交税，最怕富人偷税

相关热点

胆肥！乌克兰警局员工竟盗窃部门电力进行挖矿被捕

· 挖矿 加密货币挖矿

定了！GMO宣布将于6月6日推出7纳米比特币矿机

· GMO 7纳米 比特币矿机

俄罗斯最大银行将推出首个官方ICO试点项目

· 俄罗斯银行 ICO ICO项目

南非央行将加密货币称为“网络代币”，而非货币

· 南非央行 网络代币 加密货币

一年交税300万！董明珠：富人就该多交税，最怕富人偷税

· 董明珠 格力电器

扎克伯格要建法院怎么回事？用户不满内容下线可申诉

· 扎克伯格要建法院 Facebook

杨元庆回应5G怎么回事？称一切为用户着想，爱国经得起考验

· 杨元庆回应5G 联想 5G投票

企业探营蚂蚁金服成都办公室：取名“蚂蚁C空间”

· 蚂蚁金服 支付宝 蚂蚁C空间

三星赔偿苹果怎么回事？哪里侵权了？赔偿多少钱？

· 三星赔偿苹果 专利 三星

Facebook向用户征集裸照，用以打击色情报复行为

· Facebook 裸照 Facebook技术

叶挺后人起诉暴走漫画：对于道歉“不接受、不原谅”

· 暴走漫画 叶挺后人起诉暴走漫画
查看更多
﻿

编辑推荐

美国二年级小学生的愿望：希望手机从未被发明过

[外闻]· 05月25日

美国司法部就比特币是否存在价格操纵启动刑事调查

[区块链]· 05月25日

一年交税300万！董明珠：富人就该多交税，最怕富人偷税

[趣咖]· 05月25日

扎克伯格要建FB专属法院 专门解决用户内容被Fb下线问题

[趣咖]· 05月25日

坚果R1发货延迟：官方加赠99元耳机+99元保护套

[数码日爆]· 05月25日

喜马拉雅CEO否认明年A股上市传闻：没有任何IPO安排

[动态]· 05月25日

NTSB公布Uber自动驾驶汽车路测撞人初步调查结果

[动态]· 05月25日

“中本聪”再度放言：我比整个卢旺达都有钱

[区块链]· 05月25日