OKEX宣布上线OK05、OK06指数，方便投资者跟踪价格走势

今日块讯(Chinaz.com) 5 月 25 日消息 今天，OKEX发布了《关于OK05&OK06 的指数上线公告》，公告称OKEx通过选取市场上最具有代表性的主链COIN，按照市值加权的方法编制OK05 指数，现有成分包含BTC，ETH，LTC，BCH，EOS，这 5 种数字货币代表市场整体价格走势，并且方便数字资产投资者进行跟踪。OK06 指数为在OK05 指数的成分之外再加入全球通用积分OKB，以反映OKEx交易所主要交易币种整体价格走势。

以下为公告全文：

1、指数介绍

市场指数是通过把市场上一系列的标的的报价，按照某个比例分配权重并计算涨跌，然后均一化成为一个统一的指数，目标是反应指数代表的标的群体的整体变化。

2、OK05&OK06 指数

OKEx通过选取市场上最具有代表性的主链COIN，按照市值加权的方法编制OK05 指数，现有成分包含BTC，ETH，LTC，BCH，EOS，这 5 种数字货币代表市场整体价格走势，并且方便数字资产投资者进行跟踪。

OK06 指数为在OK05 指数的成分之外再加入全球通用积分OKB，以反映OKEx交易所主要交易币种整体价格走势。

3、划定指数权重

指数的权重有多重分配方式，例如等权分配、价格权重、总量加权、市值权重等。由于市值加权能减少市场操纵行为，一般流通市值大的标的持有者相对分散，不容易操纵价格，而且为了使得单一品种不会对指数造成过度的影响，很多指数都会对于单品种权重设定上限。

OK05 和OK06 指数也会使用市值加权的方式，并设定下限10%，以保证所有指数的涨跌不会过分中心化。