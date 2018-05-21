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币安何一谈李书沸加入火币：已经很克制，什么也不说很可怜

2018-05-21 15:36 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 5 月 21 日消息    今天，前OKEX CEO李书沸宣布加入火币集团成为币圈最为关注的事件，在火币李林、OKEX 徐明星以及李书沸本人纷纷对该事件作出回应之后，身为局外人的币安联合创始人何一也对该事件发表了自己的看法。

据悉，何一在币安的媒体问答群中表示，“觉得Chris(李书沸)已经很克制了。我前段时间一直被人写和徐明星撕逼的事儿，其实我们大家一直都很克制了，什么也都不说，Chris其实很可怜。”、“没有谁想去摧毁自己曾经付出心血的一个作品。”

值得一提的是，李书沸发朋友圈表示，对于前雇主，我极度克制自己，我所做的一切为大家好! 对于前雇主，我问心无愧，苍天可鉴。我尽了力，离开了，用脚去投票，何罪之有? 赵长鹏、何一、雷臻、陈欣、孙忠英、魏鑫、段新星，都是罪人? OK 第一代的国际团队离开了，第一代的企业团队离开了， 第二批国际团队所剩几人? CTO 三、四年离开多少个? 企业管治如何? 我不忍心毁了OK，股东、前同事还在。 如果一家公司，能因为一个人的加入或离开公司，而改变，我Chris愿意身先士卒，为大家、行业而努力。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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