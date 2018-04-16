“扫一扫”分享到微信

块讯

韩国银行官员：目前暂无发行央行数字货币的计划

2018-04-16 15:54 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

今日块讯(Chinaz.com) 4 月 16 日消息    据韩联社消息，韩国银行(BOK)近日发表的一份报告草案称，央行数字货币(CBDC)一旦被货币当局确定为法定货币，可能会与韩国法律发生冲突。任何类型的央行数字货币(CBDC)都有可能通过限制人们选择拥有硬通货或以数字形式将其存储在银行中来侵犯财产权。此外，中央银行可能会违反个人信息保护法，因为它必须收集个人数据，以便为该国每个人开立一个CBDC帐户。一名韩国银行的官员表示，该研究正处于头脑风暴的第一阶段，从广泛的角度审视发行CBDC所产生的法律和社会效益。我们没有计划在不久的将来为所有人提供任何类型的央行数字货币。

值得一提的是，前不久韩国的一个研究小组公布了一个名为“Purechain”的自由分类账区块链(ledger-free blockchain)，据说这个Purechain可以促进韩国央行数字货币(CBDC)的发展。Purechain是一个使用物理层防克隆功能(PUF)的自由分类账区块链，其中数字指纹将会被用于身份识别处理器和其他半导体设备上。

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

挖矿越来越难，什么样的以太矿机更适合小白用户？

挖矿越来越难，什么样的以太矿机更适合小白用户？

划重点！央行整顿虚拟货币 官方数字货币要来了？

划重点！央行整顿虚拟货币 官方数字货币要来了？

揭秘数字货币“割韭菜”内幕，阅读量不到200的软文要价10万

揭秘数字货币“割韭菜”内幕，阅读量不到200的软文要价10万

马化腾：腾讯不会发币 条件允许会考虑回内地上市

马化腾：腾讯不会发币 条件允许会考虑回内地上市

相关热点

币安Binance：第三季度销毁价值约合3000万美元的BNB

· 币安Binance BNB 币安

不仅有石油币！委内瑞拉首都推出加勒比币

· 委内瑞拉 加勒比币 石油币

阿里云推新区块链解决方案，支持天猫奢侈品“一键溯源”

· 阿里云 区块链 天猫奢侈品

格力也将推“区块链手机”？官方回应：和我们没关系

· 区块链手机 格力手机 区块链

索尼宣布PS Vita停产，网友泪奔：就这样被抛弃了

· PSVita停产 索尼PSVita PSVita

委屈！小伙给领导发语音汇报工作 被批“工作态度有问题”

· 发语音汇报工作 工作态度

2018一季度谣言热度榜出炉，微信付款码截图能盗财产上榜

· 一季度谣言热度榜 网络谣言

可怕！央视曝光赌博APP，靠抽水月入450万 有人半年输光家产

· 央视曝光赌博APP 俱乐部 德州扑克

全是套路！垃圾短信回T没用，只会被坑得更惨

· 垃圾短信回T没用 垃圾短信

贾跃亭妻子也成老赖，欠债14亿未还 网友：两夫妻只能望洋兴叹了

· 贾跃亭妻子老赖 甘薇
查看更多
﻿

编辑推荐

官方实锤！索尼宣布PS Vita停产 明年3月8日正式退役

[趣咖]· 04月16日

委屈！小伙给领导发语音汇报工作 被批“态度有问题”

[趣咖]· 04月16日

搭载骁龙 845！性价比旗舰新机一加 6 带壳图曝光

[数码日爆]· 04月16日

一季度谣言热度榜出炉，微信付款码截图能盗财产上榜

[趣咖]· 04月16日

明略数据获10亿元C轮融资，华兴新经济基金、腾讯领投

[动态]· 04月16日

滴滴成立汽车服务平台 涵盖汽车租售分时租赁等业务

[动态]· 04月16日

微博发公告：本次游戏动漫清理不再针对同性恋内容

[动态]· 04月16日

小米据悉就CDR事宜接触中信，计划5月IPO

[动态]· 04月16日