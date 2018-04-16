韩国银行官员：目前暂无发行央行数字货币的计划

今日块讯(Chinaz.com) 4 月 16 日消息 据韩联社消息，韩国银行(BOK)近日发表的一份报告草案称，央行数字货币(CBDC)一旦被货币当局确定为法定货币，可能会与韩国法律发生冲突。任何类型的央行数字货币(CBDC)都有可能通过限制人们选择拥有硬通货或以数字形式将其存储在银行中来侵犯财产权。此外，中央银行可能会违反个人信息保护法，因为它必须收集个人数据，以便为该国每个人开立一个CBDC帐户。一名韩国银行的官员表示，该研究正处于头脑风暴的第一阶段，从广泛的角度审视发行CBDC所产生的法律和社会效益。我们没有计划在不久的将来为所有人提供任何类型的央行数字货币。

值得一提的是，前不久韩国的一个研究小组公布了一个名为“Purechain”的自由分类账区块链(ledger-free blockchain)，据说这个Purechain可以促进韩国央行数字货币(CBDC)的发展。Purechain是一个使用物理层防克隆功能(PUF)的自由分类账区块链，其中数字指纹将会被用于身份识别处理器和其他半导体设备上。