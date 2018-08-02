华为首次超越苹果是怎么回事 华为在哪些方面超越苹果

PingWest品玩9月6日报道，Counterpoint给出的数据显示，今年6-7月的全球智能手机销量数据显示，华为首次超过苹果成为全球第二大智能手机制造商，目前仅次于三星。“这对华为来说是一个重要的里程碑。”

Counterpoint的研究主管彼得•理查森(Peter Richardson)在一份声明中说：“华为能够实现的全球规模，可以归因于其在研发和制造方面的一贯投资，再加上积极的营销和销售渠道扩张。”实际上在2016年第一季度，华为全球出货量为2750万台，而苹果则是5120万台，接近华为的两倍，不过2017年第二季度的统计显示，两者的数量差已经缩小到只剩250万台。

在去年，余承东曾表示华为有信心在三年内超越苹果成为全球第二大智能手机制造商，并表示在五年内，华为手机将占据全球市场份额的25%。而至少第一个宏景已经暂时性地提前完成。借巨大的销量市场份额，华为、OPPO、vivo和小米已经成功地获得了关键的供应链合作伙伴的支持，如小米6成为骁龙835的重要销售机型，OPPO R11独享骁龙660芯片。在供应链上的强势使得国产厂商能够在全面屏、无边框、AR乃至芯片、相机功能方面有着领先地位。