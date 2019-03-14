大话抄底挖矿：“纵观投资风云，挖矿这边独好”

图片来源图虫：已授站长之家使用

本文由站长之家内容合作伙伴 36 氪战略合作区块链媒体“Odaily星球日报”授权发布。



矿业进入熊市已经大半年之久。

2017 年底 2018 年初的币价拉升，让矿业吸收了各路投资者，他们不计成本地抢购矿机、买电造厂，却在算力的大幅拉升中回本无期。年底的币价暴跌更是其打大批关机清场。

而今，随着丰水期的到来，矿业或能在较低的电力成本下缓缓复苏。

行业中人相信，挖矿是一个长久的事业。比特币已诞生十年之久，而挖矿即是维护整个系统安全的基础设施。

从数据上看，这个基础设施已经日益庞大，先说比特币矿机的峰值算力，在去年达到了 62 亿，以每台矿机 14T 的算力来算，当时全网有大概 440 万台矿机开机，那么它的硬件的总价值那就在 400 亿元左右。全国显卡矿机的显卡数量大概是 1200 万条，按照一条显卡 1600 块钱来算，显卡的挖矿市场硬件的总成本在 200 亿左右。

此外，随着大数据、人工智能、物联网和 5G 科技浪潮的到来，算力产业还有可能作为重要的基础设施。因此，无论是在市场火热期，还是在矿业低谷期，任何时间入场都不晚。

本期超话主题，Odaily星球日报邀请了 Rawpool 矿池 CMO 黄猛、矿海学院创始人王孝一来为大家分享抄底挖矿的正确打开方式。

以下为访谈实录，enjoy：

Odaily星球日报：首先让我们先请两位嘉宾做一下简单的介绍。

Rawpool 矿池 CMO 黄猛：本人就职于数字货币产业服务商 Rawpool 矿池，任 CMO 一职;公司成立于 2018 年 11 月，并成为 Bitcoin Cash 全网算力最大的矿池。公司提供的业务有，为各种大数据企业提供机房建设、网络建设、算力服务器托管、运维、矿池端、配套增值金融服务等，覆盖了上、中、下游的全产业链生态发展。公司现有国内专业资深团队 80 余人，其中技术骨干均出自于百度、阿里、腾讯等企业。

矿海学院创始人王孝一：本人系矿海学院创始人 ，也是人人算力 CEO，矿海学院致力于培养合格算力产业投资人。创始团队拥有丰富的算力产业投资经验，校董则是产业链头部机构，我们的愿景是联合算力产业生态链伙伴，一起分享区块链以及 5G 带来的财富机会。

Odaily星球日报：矿业大致走过了一个怎样的历程?现在矿工们在考虑的问题是什么?

王孝一：要回答这个问题必须先从挖矿这个概念说起。挖矿其实就是在一段时间内，比特币系统对网络中发生的交易进行确认，并记录在区块链上，形成取款的过程，所以挖矿的人被称为矿工，简单的说呢，挖矿就是记账的过程，矿工是记账员，而区块链的就是账本儿。

那怎样激励矿工来挖矿呢，比特币系统的记账权利是去中心化的。也就是每个矿工都有记账的权利，成功抢到记账权的矿工会获得系统新产生的比特币的奖励。因此也说挖矿就是产生比特币的过程。中本聪在最初设计比特币时规定每产生 21 万块区块。比特币奖励就减半一次，直到比特币不能再被切分。因此，比特币和黄金一样是总量有限的，所以比特币被称为数字黄金，比特币生产也被称为挖矿。

挖矿最开始的时候是中本聪在 2009 年 1 月 13 日时，率先挖出了创世区块。当时奖励了 50 个比特币，最开始用 CPU 就可以挖到比特币。但是后来呢，随着他比特币的知名度越来越大，衍生出来了显卡挖矿。也就是用电脑显卡进行计算，即 GPU 挖矿。通过这个显卡挖矿网络算力提升了很多。

后来就衍生出了 FPGA 矿机。这种矿机被称为现场可编程门阵列，就像乐高玩具一样，你可以去把这些元器件进行拼装，这个算列也让挖矿算力有了很大的提升。

而最后诞生的就是 Asic 矿机，Asic 矿机的诞生就完全改变了比特币的整个生态网络。为什么这么说呢，因为 Asic 矿机翻译过来就是专用的集成电路，它的厉害就在于他创造出来就是为了挖矿，除了挖矿，什么也不能干，专业性和公正性自然就不用说，在 CPU 时代呢，算力大概是 20 兆哈希每秒，而在 GPU 时代的算力是 400 兆哈希每秒。而到了这个 FPGA 的矿机时代呢，算力大概是 25 G哈希每秒。主流的蚂蚁矿机 S9 的算力已经从 14T 涨到 28T (也就是 7 纳米矿机)。

黄猛：大家好，矿业真正成为一个产业，我觉得是有一个标志性的事件的，那就是 Asic 矿机的诞生。

我觉得自 Asic 矿机诞生之后，由于投入与产出均呈几何级的增长，这个产业也逐渐实现了分工合作，像今天我们看到的，芯片研发、矿机生产、分销商、矿场、矿池等其他技术环节，组成了一个完整的产业链条。

对于现在矿工考虑的是什么，我觉得现在大部分矿工考虑的是如何能够找到低价、合规、稳定的电力资源。然后大部分矿工都希望比特币的价格可以涨起来。早期矿工依靠屯币就可以赚钱，这在低价上涨行情下是可行的，可是从 2018 年开始呢，币价持续下行。所以说如何利用金融工具锁定利润，是新时代矿工必须补的一门课。

Odaily星球日报：现在的市场，是炒币好还是挖矿好。挖矿最主要考虑什么东西?

黄猛：挖矿还是炒币，我觉得两者在投资的属性上是截然不同的，前者为实体产业偏中长线投资。后者就更偏向于这种虚拟金融行业的短线投资。挖矿相较于炒币，它的风险会更低、可控性更好、收益更加稳定。

我觉得现在大家关注的都在挖矿的成本上。这个成本又分两部分，一个是体量比较大的矿工，他更关心的是这个电力成本，包括矿场资源，矿场的建设成本;而小的矿工呢，更多的会关注一些矿池的收费模式，还有电费的盈亏。

王孝一：对于炒币好还是挖矿好，我觉得毫无疑问，当然是挖矿好。因为挖矿是零级市场，是比特币的发行。炒币呢，我觉得本来就不应该是散户参与的，就像股市一样，二级市场应该是由专业的机构去玩儿的，把资金交给专业的机构。但是，因为币圈太新兴了，大多数的机构都不靠谱，而且机构的经验也很少，所以建议要投机构的散户要擦亮眼睛，高收益必然伴随着高风险，你看重的是收益，而骗子看中的是你的本金。还有些机构就纯粹是传销盘、资金盘，打着区块链的技术来行骗，也希望各位擦亮眼睛。纵观投资风云，挖矿这边独好。

对于挖矿主要考虑什么呢，我觉得主要看你是散户还是机构投资，你是投资矿呢还是做托管。如果你是投资矿场，你就需要考虑的是水电、火电的稳定性和合规性，是自备电厂呢还是国网下的电，有没有正规的用电手续。那如果是托管呢就需要考虑你的水电在丰水期和枯水期是否都稳定供电，运维的效率与故障排查的响应时间，将影响这个矿机的在线率。挖矿要考虑的问题，我只能从大的方向来说，因为这里面还涉及到很多细节，在这里就不展开了。

Odaily星球日报：现在挖什么币最赚钱，一天赚多少钱?投入的资金和回本周期是多少?

王孝一：对于第三个问题呢，因为我入场，那就是以挖比特币为主，而我也坚定地相信比特币未来的长期价值，对挖其他币种的不是特别了解。以挖比特币为例啊，就拿我的一组数据来说，一台二手蚂蚁 S9，14T的算力，现在的价格大概是 800 块钱，电费按照三毛七一度，那么每天的电费大概是 13 块钱。每天的收益大概是。15 块钱，那么每天的利润大概是两块钱，回本周期大概会在 370 天左右。这就是投入和回报的产出比，应该算一年回本，在现有的算力和币价不变的基础上是一年。这只是一个理论的算法，币价如果上行，算力就会上涨，收益就会减少。

黄猛：如果说到挖什么币更赚钱，我觉得这是一个仁者见仁、智者见智的问题。以自己为例啊，我们之前也也尝试做过很多小币种，当时被炒的很火很火的小币种。但是在一段时间之后马上就沉寂下来了，直接点儿的币在现在看就完全没有价值，所以我觉得还是比特币好。他是长期保有价值的，我觉得才叫赚钱，如果说仅仅是数字的话，短线的这种拉高是一定没有价值的。

Odaily星球日报：挖矿的门槛怎么样?能不能给出一套挖矿的标配方案?

王孝一：挖矿的对于散户来讲是有一定的门槛儿的，因为它涉及到一些电力的资源，运维，所以以我觉得散户可以购买一些云算力产品。那么，这对于资金比较大的，这个机构或者说大的这个投资人呢，我建议去选择一家比较稳定、正规的矿场去托管挖矿。对于大资金进场的(机构)投资人呢，我建议大家在入场前的可以到我们矿海学院来学习。

为什么成立矿海学院呢?因为从去年到现在，有大量的投资人在矿场的基建、运维上以及矿机的贸易上踩了坑，被骗了，损失非常惨重。所以矿海学院呢，设计了五个学习模块，从矿业这个产业的认知，从基础概念到矿场的建设，实操，再到这个风险控制，比如说用电合同啊，比如说运营维护啊，网络安全呀，还有一些金融的操作，比如说币贷。如果矿工觉得现在的币价低，那么他可以去用币做抵押，用抵押出来法币来交电费。那当然了，也可以通过一些金融工具，比如说套保来去锁定矿机挖矿的利润，还有一些 OTC，场外交易之类的合规操作。当然我们也希望能够跟学员一起在资本市场上，通过标准化的矿场去融资，去进入主流的资本市场。

黄猛：我可以肯定的说，挖矿这门生意门槛还是很高的，不管是散户还是这种大的机构入场，前期需要踩的坑都是不可避免的。但随着行业的发展，越来越规范化，就像矿海学院这种机构越来越多，或者说课程越来越完善，大家积极的参与进来，我觉得这种流程还是可以搭建出来的。但是目前来看还是相对于个性化一些，因为各自带来的资源和知识储备都是不一样的。

Odaily星球日报：想要兼职挖矿可能吗?挖矿是否会影响正常生活。

黄猛：这个挖矿已经成为一个产业。如果你开始挖矿之后呢，就要考虑到电费，矿场的运维、速率的监测，这都是需要人去监测的工作。 如果全盘的托管出去，我觉得这里面的可控性还是很差的。所以说要看你个人精力的分配。如果说你对收益的要求也不很高，对矿场运维的质量要求也不很高，仅仅当玩玩而已嘛，我觉得托管出去应该还蛮轻松的。

王孝一：挖矿可以作为一种投资方式啊，或者是一种资产配置方式。这个兼职挖矿，如果你要在家挖矿，我觉得还不建议了，因为矿机的噪音很大，电费很贵，可以找专业的矿场去托管。或者是购买云算力服务。挖矿不会影响生活，属于定投比特币，反而炒币会影响生活与心情。

Odaily星球日报：有哪些没有想到的人在挖矿呢?矿工大部分又是哪些人呢?

王孝一：早期的矿工都是一些技术的极客。那么现在比较成规模的矿场主大概都是 2011 到 2013 年进场的投资人。但是现在呢，我身边的有很多矿场主是从 2017 年比特币暴涨入场的，也有一些传统的企业主和一些财务的投资人，大概就是这个过程。矿业呢基本上没有什么大数据，没有太精准的这个统计数据，我们只能大概的去了解一下。

黄猛：圈内的很多矿工，在这个生活中他们是扮演着形形色色的角色的。下面举几个比较有代表性的吧，这里面可能有某发展中国家的高官，也可能是某中学的学校、学生。现在来看有一个趋势，就是越来越多的矿场主成为矿工，主要是因为他们手中掌握了这个挖矿的生产资料，就这个电力资源。

Odaily星球日报：挖矿的趋势和大环境怎么样?现在是否是“入场”的好时机?

王孝一：我觉得挖矿这个产业呢正在从散户参与进化到一个精细化、品牌化和集团化的过程。国内没有明确的法律禁止挖矿。

另外我想谈一谈挖比特币挖矿 POW 机制，即工作量证明机制。这种共识机制一个是要打包这种区块的交易，另外就是用计算能力来维护这个区块链网络的安全，我想我们应该用去中心化的思维来理解比特币这个系统，不要用中心化的思维来理解。就像刚才有位朋友说的，什么消耗资源、浪费电力啊，难道低下效率低下的金融系统雇佣大量人员，需要大量 IT 基础设施运维就不浪费吗?这个浪费了不知多少倍于比特币这样的系统，而且各自系统之间还不互通，跨国支付的效率低下。所以我认为比特币挖矿一定会长期存在，任何时间入场都不晚。而且挖矿是定投比特币最好的方式。

黄猛：我觉得在熊市反倒是一个好的大环境，这个好自然是打引号的，是能够让大家更冷静、认真的去测算这样的一个生意。大家沉下心来考虑，我们究竟要不要去挖矿。这个事儿并不是一个能让你一夜暴富的生意。

Odaily星球日报：挖矿可以当成是一个长久的事业吗?挖矿有没有政策风险。

黄猛：挖矿对于我来说，对于我们公司来说都是一个可以长久去做的一个事业。当然它的变化也很快，就要求你的团队或者个人对知识的迭代能力要很强。在这个过程中，不断的更新自己的认知，迭代自己的知识，才能跟得上这个行业变化的脚步，我觉得如果有这样的能力的话，就可以把挖矿做一个长久的事业去做。

这个政策的风险，那以目前的市场行情来看，我觉得两年之内应该是没有太大的问题。二是你在操作的过程中，不管是电力资源还是对环境，还是对厂房的建设，都要做好相应的合规，符合国家的标准，这样就是没有问题的。

王孝一：我可以认真负责，肯定的说，挖矿一定是一个长久的事业。比特币已经诞生了十年，挖矿也是维护区块链整个系统安全的一个基础设施。随着 5G 的到来，人工智能，无人驾驶，还有物联网等产业将得到快速发展，大量的数据都需要处理。比如说显卡矿场，它天生就拥有这种多任务处理能力以及深度学习能力，可以为一些人工智能提供算力支持，所以算力产业可以赋能传统行业，国家一定会大力支持。

另外，我再给大家两组数据，先说比特币矿机的峰值算力，在去年达到了 62 亿。那么以每台矿机 14T 的算力来算，大概全网有 440 万台矿机。那么它的硬件的总价值那就在 400 亿元左右。全国的显卡矿机的显卡数量呢，大概是 1200 万条左右，按照一条显卡 1600 块钱来算，显卡的挖矿市场硬件的总成本在 200 亿左右。

围绕着挖矿相关的服务行业，比如说芯片的研发，矿机的组装，二手矿机的贸易，矿机的维修，矿场的运维软件，矿池，还有矿业的资讯、媒体，这个生态链已经形成。

Odaily星球日报：大佬可以分享下矿圈有趣的新奇的特有的事件或故事吗?

黄猛：我觉得，如果说到最有趣的事儿，那就应该是去年 12 月份的时候，那会儿应该是半夜两点多，有一个海外用户给我打电话说这个网络传输有问题，然后我们公司所有人半夜两点多起来加班，家里有孩子呢就在家里边儿加班儿。由于他是海外的，他的矿场也不在自己身边，最后发现是他那边断电了，搞得我们整个人都崩溃掉了。

王孝一：其实在这个行业，没有什么所谓的大佬，就像在区块链这个行业没有所谓的专家一样，我们每天都要增加学习密度，因为行业在发展。

其实我觉得矿工是一个很枯燥的行业，在运维的时候啊也没有什么太多的新鲜事儿，倒是每个环节呢，都伴随着太多的不确定性，或者说是有很多坑。我建议场外的投资人的谨慎选择合作伙伴。今天也在跟黄猛在聊，我们觉得牛市是聚少离多，熊事呢是聚多离少。在比特币行情飙升的时候，大家都忙着去找矿场建矿场买矿机，而在比特币持续下行的时候呢，大家都会抱团儿取暖，多聚会啊，多交朋友。

黄猛：如果大家将来想加入矿业，可以随时来找我们去分享一些我们之前的经验。我会把我们之前的经验尽量分享给大家，谢谢大家!