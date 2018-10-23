反转！阿里巴巴成功禁止“阿里巴巴币”公司使用其商标

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今日块讯(ChinaZ.com) 10 月 23 日消息： 今年四月份，阿里巴巴集团在美国指控一家迪拜加密货币公司使用阿里巴巴的商标涉嫌商标侵权。在阿里的指控遭美国法官驳回后，该案件又迎来了新的反转。

据报道， 10 月 22 日，美国纽约南区地方法院批准了阿里巴巴的请求，禁止总部位于迪拜的Alibabacoin侵犯其商标。

此前，阿里巴巴集团曾向曼哈顿联邦地方法院提交起诉书，指控总部位于迪拜的“阿里巴巴币基金会”(Alibabacoin Foundation)“突出、重复和故意误导”使用其商标，旨在让消费者误以为“阿里巴巴币”与中国电商巨头相关或得到其支持。

当时，曼哈顿联邦地方法院法官Paul Oetken认为，阿里巴巴集团没有证据证明拥其有管辖权，因为还未有迹象表明“阿里巴巴币基金会”的网站被用来与纽约的客户进行交易。Paul Oetke还表示，因为阿里巴巴的总部在中国，所以阿里巴巴可能得商标侵权而遭受的任何业务、商誉和声誉损害只可能发生在中国。

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