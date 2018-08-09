天涯社区宣布TYT项目开放公测：TYT限量900亿枚





今日块讯(ChinaZ.com) 8 月 9 日消息 区块链无疑是今年最受关注的领域，国内已经众多企业纷纷进军该领域，天涯社区也不例外。日前，天涯社区在区块链项目上又有了新的进展，天涯社区官方昨天宣布，其TYT项目正式上线公测。

据悉，TYT是天涯社区的社区通证，是衡量用户对天涯社区贡献值的数字资产，TYT可以上链登记到以太坊区块链记账。TYT总量恒定，共 900 亿，社区用户将根据其对社区的贡献获得TYT的奖励。TYT做为社区通证，承载平台内价值流转功能。

官方表示，通过天涯会员等级体系升级，历史积分及社区贡献换钻等，逐步实现全天涯人人持钻，形成最大共识共建共治共享群体。

目前PC、touch版已经可以参与公测，APP下载更新最新版本即可参与公测。

以下为官方公告全文：

亲爱的天涯网友：

TYT(Tianya Token)项目已经于 2018 年 8 月 8 日正式上线公测。TYT是天涯区块链生态体系内的唯一记帐凭证，限量 900 亿枚，社区用户将根据其对社区的贡献获得TYT的奖励。TYT做为社区通证，承载平台内价值流转功能。最新TYT产品规则详见《TYT规则帮助说明》(http://bbs.tianya.cn/post-1179-7106-1.shtml)。

通过天涯会员等级体系升级，历史积分及社区贡献换钻等，逐步实现全天涯人人持钻，形成最大共识共建共治共享群体。在天涯社区，每一个持钻用户都是社区生态的节点，拥有建设社区的能量，可通过发表原创内容获取价值，发掘好的原创共享价值，参与社区治理实现价值，参与TYT系统全民公测。

目前PC、touch版已经可以参与公测，APP下载更新最新版本即可参与公测。

天涯社区

2018 年 8 月 8 日