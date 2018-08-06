为庆祝巨无霸50周年，麦当劳推出五款藏币MacCoin

今日块讯(ChinaZ.com) 8 月 6 日消息 8 月 3 日，麦当劳中国官网宣布，为了庆祝巨无霸 50 周年，麦当劳全球推出一套五款巨无霸收藏币MacCoin。

不过MacCoin跟比特币等数字货币却有很大不同，官方表示，MacCoin是全球首款用食物作为信用支撑的收藏币，没有现金价值，主要供粉丝分享与收集。

据悉，巨无霸MacCoin于 2018 年 8 月 6 日上午10： 30 开始免费派发(且仅限 2018 年 8 月 6 日当天)，参与活动的门店每店派发数量为 400/ 600 枚。顾客需凭号码券至盖章餐厅的领取柜台排队换取巨无霸MacCoin一枚，每人仅限领取巨无霸MacCoin一枚。消费者凭MacCoin可以在全球超过 50 个国家和地区的麦当劳餐厅免费兑换巨无霸一个。

值得注意的是，2018 年 8 月 4 日上午9： 00 开始，参加北京市和天津市麦当劳餐厅派发活动的顾客，需要通过微信进入i麦当劳小程序，前往本次活动页面免费领取巨无霸MacCoin电子预约券，每人限领电子预约券一张。

具体详情可进入麦当劳活动页面了解。

