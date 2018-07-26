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约翰·迈克菲：任何人能破解Bitfi钱包，将可获10万美元赏金

2018-07-26 15:59 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源图虫，已授权站长之家使用

今日块讯(Chinaz.com) 7 月 26 日消息     据cryptovest消息，McAfee反病毒软件创始人约翰迈克菲 最近加入了Bitfi团队，有趣的是其竟“大言不惭”的宣称，Bitfi数字钱包是世界上第一个“不可破解”的设备。该言论受到了大量网友的反驳，于是McAfee表示，任何可以破解Bitfi钱包安全的人都可获得 10 万美元的赏金。

 该声明发布不久后，Bitfi团队就制定了赏金规则，该团队表示：“我们坚信奖金的价值在于努力解决任何可能对Bitfi钱包安全性的担忧。这个赏金计划并不是为了帮助Bitfi识别安全漏洞，因为我们已经声称我们的钱包绝对安全的，钱包不会受到外部攻击的攻击或侵入。相反，这个活动旨在向任何声称或认为没有任何不可攻击或者他们可以侵入Bitfi钱包的人展示，这样的尝试是徒劳的，并且关于Bitfi钱包的广告声明是准确的。“

 不过想要获取赏金人显然不能在自己购买Bitfi设备上操作，规则要求参与者首先需要购买一个特殊设备，并额外支付 50 美元将一些加密货币加载到设备上。Bitfi方面表示，如果有人能清空钱包，将可以获得 10 万赏金，和原有的加密货币。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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