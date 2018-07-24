孙宇晨：波场完成对BitTorrent及其旗下所有产品收购
今日块讯(Chinaz.com) 7 月 24 日消息 6 月份，有媒体报道波场Tron以1. 4 亿美元价格收购BitTorrent。今天，波场创始人孙宇晨正式宣布，已经成功完成了对于BitTorrent及其旗下所有产品的收购，并将其并入到波场生态中。
据介绍，BitTorrent协议于 2001 年诞生，是一个基于P2P网络文件分享的通讯协议，是全球首个得以大规模应用的区中心化互联网协议，全球每日互联网流量有40%是通过BitTorrent协议传输的。
孙宇晨表示，收购BitTorrent是波场All In Decentralization战略决心的完美体现，如今入主 21 世纪去中心化互联网的诞生之地，波场将继承使命，将数据所有权还给用户，建立一个自由，透明，去中心化的新互联网。此外，本次收购，波场美国团队会与BitTorrent正式合并，二者的合并将波场生态技术实力提升到一个新高度。
以下为孙宇晨公开信全文内容：
就BitTorrent成功收购致波场社区的公开信
各位波场人：
今天(2018/7/20)我骄傲的宣布我扪已经成功完成对于BitTorrent及其旗下所有产品的收购，从今天开始，BitTorrent与其超过十亿的全球安装用户正式成为波场生态的一部分，波场生态正式成为全球最大的去中心化互联网生态。
BitTorrent协议于 2001 年诞生，是一个基于P2P网络文件分享的通讯协议，是全球首个得以大规模应用的去中心化互联网协 议，即便在Bitcoin协议诞生后的今天，仍然保持着全球最大去中心化互联网协议的桂冠，全球每日互联网流量有40%是通过BitTorrent协议传输的。而BitTorrent公司则孕育了BitTorrent协议的诞生，其旗下产品拥有70%的BitTorrent协议用户，致力于促进与发展BitTorrent协议，推动互联网的去 中心化。
BitTorrent是去中心化互联网的耶路撒冷，是去中心化互联网精神的圣地，是 21 世纪初去中心化梦想开始的地方，被全球开发者，创业者，去中心化互联网社区视为去中心化技术的滥觞 ，是追求开放，透明，去中心化互联网协议的先驱。收购BitTorrent是波场All In Decentralization战略决心的完美体现，波场与BitTorrent共同分享让互联网重新去中心化的终极愿景，加入波场生态的BitTorrent将焕发新生，而波场生态则会延续并继承自BitTorrent协议诞生已降的去中心化互联网精神。
今天以后，每个BitTorrent用户与支持者，是波场人的一部分，每个BitTorrent协议的使用者，创业者与受益者，也将成为波场生态的一部分，每个BitTorrent人也将成为波场人的组成部分，BitTorrent与波场将融为一体。
本次收朐也将提升BitTorrent团队与波场团队的协同效应，波场美国团队则会与BitTorrent正式合并。BitTorrent公司拥有世界级的去中心化互联网协议开发技术人才储备与经验，而波场团队则拥有超_流的区块链协议研发技术，公关，市场与社区运营能力，二者的合并，将波场生态的技术实力提升到一个 新的局度。BitTorrent的加入，无可争议的证明了，波场是全球互联网去中心化精神的唯一正统继承者，波场也将致力于复兴 21 世纪初的开放去中心化互联网革命，将互联网从以Facebook为代表的封闭集中式的巨头独裁者中拯救出来，将数据所有权还给用户，建立一个自由，透明，去中心化的新互联网。
波多场大，纵情向前，日拱一卒，不期速成!
互联网4.0，我们永远在路上!
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