孙宇晨：波场完成对BitTorrent及其旗下所有产品收购

今日块讯(Chinaz.com) 7 月 24 日消息 6 月份，有媒体报道波场Tron以1. 4 亿美元价格收购BitTorrent。今天，波场创始人孙宇晨正式宣布，已经成功完成了对于BitTorrent及其旗下所有产品的收购，并将其并入到波场生态中。

据介绍，BitTorrent协议于 2001 年诞生，是一个基于P2P网络文件分享的通讯协议，是全球首个得以大规模应用的区中心化互联网协议，全球每日互联网流量有40%是通过BitTorrent协议传输的。

孙宇晨表示，收购BitTorrent是波场All In Decentralization战略决心的完美体现，如今入主 21 世纪去中心化互联网的诞生之地，波场将继承使命，将数据所有权还给用户，建立一个自由，透明，去中心化的新互联网。此外，本次收购，波场美国团队会与BitTorrent正式合并，二者的合并将波场生态技术实力提升到一个新高度。

以下为孙宇晨公开信全文内容：