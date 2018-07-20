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海南"跨亚欧公司"特大虚拟货币传销案开审 涉案金额达38亿元

2018-07-20 15:31 稿源：站长之家  0条评论
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图片来源图虫，已授权站长之家使用 

今日块讯(Chinaz.com) 7 月 20 日消息    截止目前，我国已经发生了多起虚拟货币传销案件，根据澎湃 2018 年 5 月底公布了一项法院调查显示，已有 337 名传销头目被判刑，并欺骗投资者至少 100 亿元人民币。尽管已经有众多投资者上当受骗，虚拟货币传销案件还在不断上演着。

据法制晚报报道， 2018 年 7 月 17 日至 7 月 19 日，一起“跨亚欧公司”特大虚拟货币传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理，涉案金额高达 38 亿。传销头目将非法收入主要用于投资公司、购买私人别墅等。

据介绍，该案中的犯罪嫌疑人夏某荣和刘某等人于 2016 年 4 月在海口注册成立跨亚欧公司，并在多省市豪华酒店召开了推介会和论坛推广“亚欧币”项目。跨亚欧公司谎称有国资、央企背景，宣传美好愿景骗取投资者购买“亚欧币”。而实际上，“亚欧币”为虚拟产品，没有任何实体产业。截至 2017 年 5 月 12 日，“跨亚欧公司”销售亚欧币数额共 38 亿余元。

2017 年 5 月 12 日海口警方抓获主要犯罪嫌疑人 28 人，这起特大虚拟货币传销案才落下帷幕。日前，法院已对该案件进行审理，结果将折日宣判。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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