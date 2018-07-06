双前风扇设计！蚂蚁矿机E3将于7月16日开始发货

今日块讯(Chinaz.com) 7 月 6 日消息 今天，蚂蚁矿机官方宣布，在今年 4 月推出了针对Ethash算法的矿机E3，国内第一批E3 在2018.7.16-2018.7. 31 期间会开始发货。

在外观上，其他矿机只有一个前风扇，而E3 有两个前风扇，所以E3 比其他矿机高。根据规格对比，S9i高度为255mm，E3 的高度为328.15mm，E3 的高度比S9i高出73mm。

官方介绍称，E3 采用双风扇设计是因为E3 的算力板设计得非常大，所以机身也要相应设计得更大，为保证算力板的充分散热，需要上下两个风扇一起帮助算力板散热。在算力板数量方面，E3 与S9i等矿机相似，E3 同样也有三块算力板。

在挖矿方面，官方介绍称，一般矿机可用于特定某一种加密算法的数字货币挖矿，比如说蚂蚁矿机S9i适用于SHA256 加密算法挖矿，有很多种币都是采用了SHA256 算法，所以S9i可以挖不止一种币。E3 支持Ethash加密算法挖矿，目前也有多种加密数字货币都是采用这一算法，具体要用E3 挖哪种币就要看矿工们自己的选择。

在耗电方面，E3 额定算力为180MH/S±5%，功耗只有800W，在额定功耗下，一台E3 一天耗电量为19. 2 度，按电费0. 5 元计算，E3 一天电费为9. 6 元。