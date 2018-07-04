Binance币安公布SYS异常交易处理方案：为API用户钓鱼事件
今日块讯(Chinaz.com) 7 月 4 日消息 今天早上，币安Binance官方发布了API重置的公告，公告称由于部分API交易异常，Binance将会删除所有已经存在的API，让用户重新创建API。
今天下午，币安公布了API用户SYS异常交易处理方案，官方称部分API用户在SYS交易对出现异常交易行为并触发了Binance风控系统，Binance暂停了交易、提现;用户的资产完全安全。经查证，此次事件为部分API用户的钓鱼事件。
为保障用户API账户安全，Binance删除了全部API记录，请用户重新创建并妥善保管自己的API KEY，并建议API用户做好安全措施。
对于被动涉及异常交易的账户进行了交易回滚，对主动参与交易，追高受损的用户，2018/07/ 05 至2018/07/ 14 将免除手续费。对于Binance平台的所有用户，将返还您2018/07/05-2018/07/ 14 号实际支付交易手续费的70%(手续费 3 折)。
币安关于SYS异常交易处理方案全文如下：
亲爱的Binance用户：
2018/07/04 04：18：00(UTC+8)，部分API用户在SYS交易对出现异常交易行为并触发了Binance风控系统，Binance暂停了交易、提现;用户的资产完全安全。经查证，此次事件为部分API用户的钓鱼事件，后续Binance将持续优化风控系统，上线更多安全措施，遏制此类事件的发生，减少对广大用户的影响。
本次异常交易事件的处理方案：
为保障用户API账户安全，Binance删除了全部API记录，请用户重新创建并妥善保管自己的API KEY;同时强烈建议API用户做好以下几点安全措施：
1)如您并非API用户，请勿随意创建API;
2)请勿授权第三方平台托管API KEY;
3)开启API的IP白名单保护功能;
对于被动涉及异常交易的账户进行了交易回滚，对主动参与交易，追高受损的用户，2018/07/ 05 至2018/07/ 14 将免除手续费，特殊处理通道请 点此提交工单 。
对于Binance平台的所有用户，我们将返还您2018/07/05-2018/07/ 14 号实际支付交易手续费的70%(手续费 3 折)，并按照2018/07/ 14 号收盘价折算成BNB分发至您的账户内。
为保护币安投资者权益，成立Binance投资者保护基金(SAFU)，从2018/07/ 14 日起，将拿出10%的交易手续费作为投资者保护基金，相关资产将存放在独立地址，专项专用;对所有平台突发风险时对Binance用户进行先行赔付，专项基金用于应对可能出现的极端突发安全事故;对于任何非用户自身原因造成的用户资产损失，Binance将从投资者保护基金中提取资金对用户实施全额先行赔付。
Binance自成立以来，以推进全球区块链行业发展为核心，以保护用户为己任，我们相信区块链行业，更相信应该为用户创造更大的价值。Binance在不到一年的时间里呈现出爆发式增长，但随着用户的高爆发增长和业务的延伸，在和用户的沟通和执行细节中都出现了一些大大小小的问题;这值得我们去反思，更值得我们去完善。我们深信创造历史本来就会经历重重磨砺，而每一次磨砺都会让我们更加强壮，只有大众的监督和支持才有今天的Binance，才会有有整个行业的进步，我们感谢那些一如既往相信我们的用户，更感谢那些对我们提出意见和建议的用户，感谢您的一路风雨同行，Binance定会负重前行。
感谢您对Binance的支持!
Binance团队
2018 年 07 月 04 日
Binance社群
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