Binance币安公布SYS异常交易处理方案：为API用户钓鱼事件

今日块讯(Chinaz.com) 7 月 4 日消息 今天早上，币安Binance官方发布了API重置的公告，公告称由于部分API交易异常，Binance将会删除所有已经存在的API，让用户重新创建API。

今天下午，币安公布了API用户SYS异常交易处理方案，官方称部分API用户在SYS交易对出现异常交易行为并触发了Binance风控系统，Binance暂停了交易、提现;用户的资产完全安全。经查证，此次事件为部分API用户的钓鱼事件。

为保障用户API账户安全，Binance删除了全部API记录，请用户重新创建并妥善保管自己的API KEY，并建议API用户做好安全措施。

对于被动涉及异常交易的账户进行了交易回滚，对主动参与交易，追高受损的用户，2018/07/ 05 至2018/07/ 14 将免除手续费。对于Binance平台的所有用户，将返还您2018/07/05-2018/07/ 14 号实际支付交易手续费的70%(手续费 3 折)。

币安关于SYS异常交易处理方案全文如下：