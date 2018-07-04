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区块链

百度将于7月18日推出图腾积分，并公开百度区块链布局

2018-07-04 17:03 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 7 月 4 日消息    根据百度图腾官网消息，百度搜索.图腾上线发布会将于 7 月 18 日举行，百度副总裁、搜索事业部负责人吴海隆、百度搜索首席架构师兼区块链实验室主任谭待、百度搜索产品运营总监张新永等人都会出席该发布会。据报道，届时百度将正式推出图腾积分并首度向外界公开百度区块链布局。

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据介绍，图腾积分可以理解为生态内的一种奖励手段和权益结算单位。即将上线的图腾积分只开放了部分功能，用户上传等行为可自动获得图腾积分，暂未推出具体的消耗场景，未来或许应用于图片交易、百度系资源兑换。

百度搜索首席架构师兼区块链实验室主任谭待表示，区块链技术浪潮已经来临，但区块链不是颠覆互联网，而是与人工智能、大数据等技术产生叠加效应，放大技术价值。百度区块链实验室正推动区块链技术在百度系产品的应用，图腾就是其中之一。

百度图腾于 4 月 11 日上线，根据资料显示，平台免费提供原创作品极速登记服务，采用自研区块链版权登记网络，配合可信时间戳、链戳双重认证，为每张原创图片生成独一无二的版权DNA，真正实现原创作品可溯源。



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