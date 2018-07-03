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俄罗斯区块链公司将通过发币认购小米IPO份额

2018-07-03 15:58 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 7 月 3 日消息    据《南华早报》 7 月 2 日报道，总部位于俄罗斯莫斯科的区块链公司Blackmoon已将小米公司首次公开发行(IPO)份额代币化。

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报道称，Blackmoon是一家区块链金融科技公司，其成立了代币化的基金。该公司已经提议小米以美元为基础出售其股票的数字化代币。支付选项可能包括Ethereum (ETH)、Bitcoin (BTC)或Litecoin (LTC)。从表面上看，Blackmoon将用这笔收入认购小米在香港进行的 47 亿美元IPO，该IPO将于 7 月 9 日在香港交易所(hkex)上市。

据悉，Blackmoon提供的代币价格将于小米股票表现挂钩，Blackmood的首席运营官Sergey Vasin表示：“小米代币的价格取决于小米股票的IPO价格，并收取相应的费用。我们只接受加密货币，相当于美元或港币。”

根据Blackmoon的说法，持卡人可以每月购买这些代币。在购买之后，Blackmoon将交易投资组合中的小米股票，其价值等于购买的代币的价值。此外，Blackmoon提供的代币销售并未获得小米公司的授权许可，该代币在香港和中国大陆地区都不可用。

值得一提的是，今年早些时候，阿里巴巴集团曾起诉迪拜“阿里巴巴币基金会”侵权，请求下达临时禁令的要求，最终遭法院驳回。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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