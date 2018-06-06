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火币集团宣布启用新的全球品牌，发布火币区块链大数据

2018-06-06 16:26 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 6 月 6 日消息    今天，火币集团全新品牌升级和国际域名启用发布会在新加坡总部盛大召开，继宣布火币全球专业站的域名升级为www.huobi.com，火币集团还启用了新的全球品牌。

火币网

火币集团首席战略官蔡凯龙开启了火币集团全球品牌升级仪式。新的火币品牌关键词是水滴、火种、光明，树叶，生生不息，寓意火币开启国际市场，会有“星星之火，可以燎原之势”的美好愿望。LOGO仍以科技蓝和深蓝为主调，体现了火币的金融企业属性，彰显智慧和高效。

此外，火币区块链研究院院长袁煜明在大会上发布“火币区块链大数据”产品，旨在打造最全的区块链数据库。据介绍，该产品数据种类包括“链上数据”、“社交媒体数据”和“交易市场数据” 3 大类， 8 个子类，包含 40 多项数据，且数据量还在不断增加。产品面向对象包括投资者、量化交易者、研究人员及创业公司等区块链及加密资产市场参与者，将为行业提供数据服务，以辅助投资决策判断、量化策略优化、研究热点筛选、战略规划制定等一系列的决策流程。





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