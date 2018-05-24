EDU出现漏洞，火币Pro：对ERC20智能合约代码进行复审
今日块讯(Chinaz.com) 5 月 24 日消息 针对EduCoin智能合约出现的新型漏洞相关问题，火币官方发布了火币Pro关于对ERC20 智能合约代码审计的公。
火币Pro官方表示，近期基于以太坊ERC20 标准的智能合约漏洞出现较为频繁，火币Pro安全风控团队已经做了充分的防范工作，在新发现漏洞时都会第一时间停止该合约币种的充提与交易，并进行资产快照，以确保用户资产安全。
火币解释称，本次EduCoin智能合约出现的新型漏洞较以往ERC20 常见的漏洞不同，项目方在设置代理转账(TransferFrom)函数的时候没有检测代理额度是否充足便允许转账。目前，火币正在对火币平台上的ERC20 智能合约代码进行复审，同时对火币Pro已经上线的智能合约项目进行代码复审。此外，火币将联合全球最顶尖的安全机构推出“安全火伴计划”。
以下为官方回应全文：
尊敬的用户：
近期基于以太坊ERC20 标准的智能合约漏洞出现较为频繁，火币Pro安全风控团队已经做了充分的防范工作，在新发现漏洞时都会第一时间停止该合约币种的充提与交易，并进行资产快照，以确保用户资产安全。
火币Pro有着严格的上币审查机制，对智能合约代码执行严格的复查与审计流程，多次给项目方提出修改建议。本次EduCoin智能合约出现的新型漏洞较以往ERC20 常见的漏洞不同，项目方在设置代理转账(TransferFrom)函数的时候没有检测代理额度是否充足便允许转账。
以太坊诞生已经有 5 年，在以太坊平台上，基于ERC20 标准运行的智能合约已经超过 86130 种，已经是一个非常庞大的生态。我们正在对火币平台上的ERC20 智能合约代码进行复审;同时，为了进一步加强安全防范，火币Pro决定联合全球知名的网络安全机构知道创宇，慢雾科技等公司对火币Pro已经上线的智能合约项目进行代码复审。
未来，火币将联合全球最顶尖的安全机构推出“安全火伴计划”。申请上线火币的项目方，需要提供火币认可的安全机构做出的审计报告。全面提升行业生态的安全水平，为投资者保驾护航。
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2018 年 5 月 24 日
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