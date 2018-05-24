EDU出现漏洞，火币Pro：对ERC20智能合约代码进行复审

今日块讯(Chinaz.com) 5 月 24 日消息 针对EduCoin智能合约出现的新型漏洞相关问题，火币官方发布了火币Pro关于对ERC20 智能合约代码审计的公。

火币Pro官方表示，近期基于以太坊ERC20 标准的智能合约漏洞出现较为频繁，火币Pro安全风控团队已经做了充分的防范工作，在新发现漏洞时都会第一时间停止该合约币种的充提与交易，并进行资产快照，以确保用户资产安全。

火币解释称，本次EduCoin智能合约出现的新型漏洞较以往ERC20 常见的漏洞不同，项目方在设置代理转账(TransferFrom)函数的时候没有检测代理额度是否充足便允许转账。目前，火币正在对火币平台上的ERC20 智能合约代码进行复审，同时对火币Pro已经上线的智能合约项目进行代码复审。此外，火币将联合全球最顶尖的安全机构推出“安全火伴计划”。

以下为官方回应全文：