智利总统表示考虑对加密货币进行监管

今日块讯(Chinaz.com) 5 月 23 日消息 据Bitcoin.com消息，智利总统Mario Marcel发表评论称，正在考虑成立一个加密货币监管机构，该加密货币监管举措跟最近智利银行针对虚拟货币的禁令形成了鲜明的对比。

据悉，在最近智利财政委员会最近召开的一个论坛上，智利总统Marcel表示，其政府正考虑建立一个立法机构，以规范和监管智利加密货币行业有关活动。目前，加密货币行业在智利是不受监管的，同时也不被交易所和证券机构认可。

马塞尔先生指出：要纳入一项法规对数字货币相关活动的参与者进行登记，从而掌握信息来监控相关风险。相关法规可以根据更加健全的标准和机制制定，特别是在市场透明度、消费者保护以及防止洗钱和恐怖主义融资方面。

值得一提的是，今年 3 月底，两家智利加密货币交易所Buda 和Crypto Mkt突然被多家银行要求关闭加密货币交易所账户。 4 月初，另外一家加密货币交易所Orionx也收到了智利银行的Banco Estado的通知，表示该交易所的账户很快就会被关闭。4 月中旬，Buda针对银行关停账号提起诉讼，并且取得了成功，智利法院要求银行重开Buda的账户。