又一虚拟货币传销案：50亿平台突然覆灭，35万人被坑

今日块讯(Chinaz.com) 5 月 22 日消息 自加密货币行业火了之后，很多不法分子也开始以加密货币为传销噱头，骗取民众的钱财。近日，泉州公安对外公开了一起虚拟货币传销案，涉案金额达 50 亿，被骗人数更是高达 35 万人。

据中金在线报道， 2015 年，王某妙等犯罪嫌疑人一同设立“沃客理财”网络平台，平台制定了“游戏规则”，听过发行虚拟货币，拉人头缴费注册等形式发展会员。为了让平台看起来合法化，王某妙还注册了“福建沃客理财生活信息科技有限公司”，并租用高档写字楼借贷投资者，而这招的确迷惑了不少人。

据了解，全案共有层级关系 309 层，会员共计 35 万人，涉案总金额达 50 亿元。日前，晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决，主犯王某妙获刑 13 年。

值得一提的是，前不久西安警方破获了一起区块链传销案，传销头目以“区块链”为噱头，建立了“消费时代”(DBTC)网络平台，通过网络发展下线。犯罪嫌疑人同样在平台销售虚拟货币，骗取民众投入资金成为会员，最终骗取金额高达 8600 万元。