李书沸加盟火币并回应徐明星：对前雇主问心无愧
今日块讯(Chinaz.com) 5 月 21 日消息 今天早上，火币网官方发布了《火币集固创始人李林欢迎李书沸加盟火币公开信》，公开信表示，李书沸加盟火币后，将担任集团董事会秘书兼国际商务拓展副总裁。
李林表示，自己在得知书沸从上一家公司离职的当天，我便和书沸取得了联系，并以“链圈一夭人间一年”的速度和书沸达成了合作意向。
对于此事，OKEX徐明星在朋友圈发文表示，自己是 14 号接到李书沸离职消息的，此前未有任何沟通。徐明星还公开了部分细节称，“ 5 月 9 日李先生和我通话探讨韩国业务事宜， 5 月 13 日夜里 11 点多试图与我联系，当时我已睡觉。 5 月 14 日当天公开宣布即日离职， 5 月 21 日入职火币网，这中间的具体事务由法律人士来处理。”
随后，李书沸也在朋友圈回应徐明星表示，他的梦想是协助明主建立一个伟大的企业!那里公开透明、分享、相互尊重的团体，充分表现区块链的特质。对于前雇主，他已极度克制自己，所做的一切为大家好!并且表示自己对前雇主问心无愧，苍天可鉴。李书沸还暗指赵长鹏，何一，段新星等人离开，都有原因。
以下为火币李林公开信全文：
我非常荣幸地宣布，全球区块链行业的资深职业经理人李书沸先生己正式加盟火币集团，担任集团董事会秘书兼国际商务拓展副总裁。
书沸是一位拥有锒行、投资和上市公司丰富运营经验的资本市场专家，同时也是一位KinTech和区块链行业专家加入火币前，书沸曾先卮在百富坏球等公司担任高管职务，拥有广泛的商业影响力和高度开阔的国际视野◊2015 年，书沸被《亚洲货币》评为香港最佳高管; 2016 年，他被《机构投资者》评为亚太地区(除日本外)的最佳科技硬件首席财务官。
火币团队从 2013 年创立时的十余人，发展到目前全球团队接近 1000 人，每位成员就像是一个“节点”，共同维发展着“火币”这条全球领先的“区块链”而区块链的本质特征要求节点网络拥抱任何有竞争力的新节点加入，尤其是资源出众，能给生态带来价值的強节点。在得知书沸从上一家公司离职的当天，我便和书沸取得了联系，并以“链圈一夭人间一年”的速度和书沸达成了合作意向。我相信，对于人才的渴望与尊重，是火币能够持续吸引李书沸这样的栋梁之材投身火币的基础;为人才提供施展抱负的平台与自由，是火币发展长盛不衰的核心;让人才的创造力充分诵流，是我们在全球范围内为 海量用户提供安全优质服务的保障。
我们坚信：选择比努力更重要。因此我们在这里感谢书沸选择火币，我们欢迎书沸的加入，并希望他在新的工作岗位上再创佳绩，为公司责献价值，为用户带去更好的服务。书沸宝贵的管理经验与出色才干将是我们仰仗的重要财富。期待书沸与我们一起，为推动区块链行业的发展而努力。
火币集团创始人李林
2018 年 5 月 21 日
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