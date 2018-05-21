李书沸加盟火币并回应徐明星：对前雇主问心无愧

今日块讯(Chinaz.com) 5 月 21 日消息 今天早上，火币网官方发布了《火币集固创始人李林欢迎李书沸加盟火币公开信》，公开信表示，李书沸加盟火币后，将担任集团董事会秘书兼国际商务拓展副总裁。

李林表示，自己在得知书沸从上一家公司离职的当天，我便和书沸取得了联系，并以“链圈一夭人间一年”的速度和书沸达成了合作意向。

对于此事，OKEX徐明星在朋友圈发文表示，自己是 14 号接到李书沸离职消息的，此前未有任何沟通。徐明星还公开了部分细节称，“ 5 月 9 日李先生和我通话探讨韩国业务事宜， 5 月 13 日夜里 11 点多试图与我联系，当时我已睡觉。 5 月 14 日当天公开宣布即日离职， 5 月 21 日入职火币网，这中间的具体事务由法律人士来处理。”

随后，李书沸也在朋友圈回应徐明星表示，他的梦想是协助明主建立一个伟大的企业!那里公开透明、分享、相互尊重的团体，充分表现区块链的特质。对于前雇主，他已极度克制自己，所做的一切为大家好!并且表示自己对前雇主问心无愧，苍天可鉴。李书沸还暗指赵长鹏，何一，段新星等人离开，都有原因。

以下为火币李林公开信全文：