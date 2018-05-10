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区块链

火币全球专业站宣布恢复SMT充提和交易业务

2018-05-10 14:08 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 5 月 10 日消息    4 月 25 日，由于受Smartmesh(SMT)的以太坊智能合约存在漏洞影响，火币全球专业站宣布暂停SMT币种充提币业务。时隔半个月，火币全球专业站今天宣布恢复SmartMesh (SMT)充提和交易。

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火币官方在公告中表示，因SmartMesh合约漏洞问题，应SMT项目方要求，火币全球专业站于 4 月 25 日暂停了SMT交易。现SMT官方已更换了新的智能合约，更换智能合约后的SMT将不再存在安全漏洞。因此火币全球专业站将于新加坡时间 5 月 10 日12： 00 恢复SMT充币业务， 5 月 11 日16： 00 恢复SMT/USDT、SMT/BTC和SMT/ETH的交易， 5 月 14 日12： 00 恢复SMT提币业务。

官方提示，为了避免因恢复交易造成异常成交，交易恢复前，所有SMT未成交的挂单都已被统一撤单，如需要交易，要重新下单。

此外，因SMT官方更换了新的智能合约，旧合约地址(0x55f93985431fc9304077687a35a1ba103dc1e081)下的SMT已不支持充币，请用户确保使用新合约地址(0x21f15966e07a10554c364b988e91dab01d32794a)下的SMT进行充币。如用户的SMT之前存放在火币Pro，SMT已被同步至SMT新合约地址下，无需担心旧合约地址的问题。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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