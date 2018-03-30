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OKCoin回应“敌敌畏维权事件”：报道不实 为聚众滋事

2018-03-30 16:55 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 3 月 30 日消息     日前，数字资产交易平台OKCoin被曝出有用户拿着敌敌畏到OKCoin公司维权，指责OKcoin在背后暗箱操作。对此，OKCoin中国今天在公众号发布了《关于聚众滋事事件和不实报道的声明》。

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OKCoin中国表示，近日，一篇题为《敌敌畏洒向徐明星》的文章在网上流传，恶意诋毁OKCoin中国的运营公司北京乐酷达网络科技有限公司和法人代表徐明星。文章对近日在OKCoin公司前聚集滋事事件进行了片面报道，并未向本公司进行采访求证，文中不仅意见偏颇且多处失实，对本公司的品牌造成了恶劣的影响。

OKCoin声明中指出，所谓“维权”事件是一场以勒索为目的的聚众滋事，大量水军期间利用互联网配合煽风点火，把数字资产交易损失包装成被坑害的假象。如若自身正当的权益受到损害，可通过合法手段进行维护，而聚众滋事、恐吓欺凌等做法既违背法律，也有悖社会的公序良俗。

此外，OKCoin表示维权人拒绝通过合法途径，采用聚众闹事、泼漆、恐吓欺凌等方式对我司及徐明星个人进行滋扰，OKCoin中国对此不能接受，并会采取法律手段维护公司的正当权益。

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