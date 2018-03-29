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区块链

阿里澄清：“麻吉宝”跟区块链和发币没有任何关系

2018-03-29 15:25 稿源：站长之家  0条评论
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今日块讯(Chinaz.com) 3 月 29 日消息     今天，淘宝价值共享数字营销平台“麻吉宝”开启内测，该产品很快的在网上走红，并被认为是阿里推出的区块链产品。不过阿里方面回应表示，麻吉宝只是测试后已经下线的淘宝任务分发产品，与区块链和发币没有关系。

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报道称，阿里巴巴CEO特别助理颜乔回应：“麻吉宝只是一个测试后已经下线的淘客任务分发产品，淘客通过完成任务得到积分;积分只是一个标示，既不能变现更不能交易流通。麻吉宝与区块链技术没有一毛钱关系，跟发币更没有半毛钱关系。这种传言基本一个月来一次，上回是传说阿里搞了个云挖矿平台，我以为公司都开始搞矿业了。”

此外，阿里妈妈方面也澄清表示，麻吉宝只是阿里妈妈内测的一个淘客任务分发系统，淘客完成任务得到积分。目前，这个测试产品已经下线了，请大家等待正式版本上线。

以下为阿里妈妈回应全文：

麻吉宝火了，但它跟区块链没有任何关系

大家热情的转发让麻吉宝火了!

但假消息太多，真实情况是——

麻吉宝只是阿里妈妈内测的一个淘客任务分发系统，淘客完成任务得到积分。

积分只是一个标示，既不能变现更不能交易流通。

另外，麻吉宝和区块链技术没有任何关联，跟发币更没有半毛钱关系。

目前，这个测试产品已经下线了，请大家等待正式版本上线。

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