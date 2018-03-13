小白帖：区块链用什么网站买？怎么买？购买流程是什么？

站长之家(Chinaz.com)注：昨天，小编给大家简单地介绍了一下如何选择币种，相信大家已经大致了解了。那么，选择了币种之后，更关键的问题来了，要到什么网站买?怎么买，购买流程又是什么呢?

下面小编就给大家简单整理一下：

一、区块链用什么网站买?

虽然目前国内禁止人民币直接入金区块链数字资产，只能场外交易，但也有很多国内交易所海外版基本都已经上线了，如：bter海外版、kucoin海外版、中国比特币海外版exx、火币海外版、okcoin海外版、BTCC海外版、币安、比特时代海外版 、中国比特币海外版、OTCBTC等。

不过从大家的评价来看，比较靠谱的主要就是bter、kucoin、币安、OTCBTC等这几家(操作流畅，提币秒出)，不过币安因为最近的黑客攻击事件，安全性备受质疑。

二、怎么买?购买流程是什么?

选择好网站之后，接来下就是怎么买的问题了。

首先，大家需要在相应的比特币交易网站注册，注册完成后先完成身份验证、安全验证，以上验证步骤都做完之后，大致等待一天实名验证就能审核通过了。然后，你就可以登录网站，点击“购买比特币”选择自己想要购买的币种了。

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