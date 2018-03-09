区块链怎么玩？区块链个人怎么赚钱？有哪些渠道和方法？

站长之家(Chinaz.com)注：区块链有多火，想必不用我说大家都已经知道了。对于不少小白来说，区块链就是一个说了也不一定会懂，懂了也不知道要怎么赚钱的存在。所以，为了能够让大家略微理解，小编这边就用大白话为大家粗略概括一下。

之前，小编也阐述过如何通过区块链赚钱，但基本上都是适用于企业的。今天，就来说说个人如何通过区块链赚钱。

首先，最简单粗暴的方法就是屯币，也就是投资理财。不过风险也较大，因为如果你没选对有价值的数字资产，或者被某些炒概念股的企业骗了的话，那只能蹲墙角哭了。

第二，炒币。这个操作方式其实和炒房一样一样的，从价低的交易所买入再到高价的交易所卖出，从中赚取差价。

第三，挖矿。这个前期投入就大了，而且还需要场地、电力和矿机等几大要素，一般老百姓最好不要尝试。之前就有一个小伙子在小区挖矿导致整个小区断电被告上了法庭。

第四，写文章。如果你文笔不赖或者多才多艺会画画的话，可以试着到Steemit、yours.org、yoyow.org等应用上发表文章，其他人的点赞、转发等都会获得奖励，而这些奖励可以拿到交易所兑换。

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