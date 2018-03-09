安全性再受质疑比特币再现下跌潮：本周累计下跌15%

站长之家（Chinaz.com）注：3 月 7 日，多名用户在网上论坛透露，全球最大加密货币交易所之一的币安疑似遭到黑客攻击，币安方面终止了一切交易币种提现，表示在调查“未经授权的市场抛售，CEO称所有资金都是安全的。

受此影响，一系列的加密货币全线下跌， 24 小时内，以太币价格下跌超过4%%，瑞波币价格下跌5%，莱特币下跌6%。据悉，在本周一达到 11624 美元的高位后，比特币周四大幅下跌7%，报 9825 美元，从本周高点下滑了近15% 。

此外，美国证券交易委员会针对加密货币交易所向投资者发出警告。表示，目前有许多加密货币交易所没有受到必要的监管，对用户的资金为所欲为，投资者应当极其谨慎，很快将加强对加密货币交易所的监管。

同时，日本金融服务局周四就宣布暂停了Bit Station和FSHO这两个规模较小的交易所的运营一个月，指责Bit Station的一位经理挪用客户的比特币账户用于个人目的。日本当局还要求包括Coincheck在内的五个交易所提高交易安全性。Coincheck在今年 1 月曾因安全问题损失了5.33 亿美元，涉及用户 26 万人。