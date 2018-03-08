币安遭黑客盗币事件始末：黑客提币失败，自己的币反被扣留

站长之家(Chinaz.com) 3 月 8 日消息 昨天，加密货币交易平台币安遭黑客攻击，触发风控，自动停止了提币。目前，币安官方就该事件作出了详细的解释。

币安官方表示，香港时间 2018 年 03 月 07 日22：58-22： 59 两分钟内，VIA/BTC交易对异动，触发风控，自动停止了提币。这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。目前：所有资金安全，无任何资金逃离。

此次黑客主要利用第三方钓鱼网站偷盗用户的账号登录信息，获得账号后，自动创建交易API。 3 月 7 日晚上，黑客通过盗取的API Key，在VIA/BTC交易市场，程序化下市价买单，和 31 个预先充值VIA币的账号高价卖VIA。目的为把BTC输入到 31 个预先准备的账号，然后迅速想将这 31 个账号里的BTC提走。但因异常交易触发了自动风控，导致提币暂停，这些币并未被提出。反而，这 31 个账号预先存入的VIA币也被冻结。黑客非但没有提走币，反而自己的币被扣留。

币安Binance官方还称，经过严格安全审核后，现已恢复提现。交易从未停过。仍有部分用户因自己的账号被钓鱼者偷盗，并已把BTC买成VIA或其它币，但由于这些交易对手方不是黑客账号，Binance无法回滚交易。在此再次提醒用户注意保护自己的账户安全。