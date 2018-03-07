区块链怎么赚钱？看完这些你就知道该怎么玩了

站长之家(Chinaz.com)注：对于什么是区块链，小编已经在上一篇文章中用通俗的方式给大家讲解，举例了一番，相信看过的一下就明白了。(如果还没看过的，可以查看《区块链是什么? 1 个例子通俗解释，小白秒懂!》)

在业内有一个说法，就是“所有问什么是区块链的人，其实问的都不是什么是区块链，而是区块链怎么赚钱。” 所以，今天，小编就来说一下大家感兴趣的另一个话题：区块链怎么赚钱?

简单地来说，区块链赚钱的方式无非以下几种：

1.发币。像什么石油币、AV代币啊等等，给它限定一个发行数量，让大家像投资黄金一样去投资它。

2.推出区块链产品，把自己公司一些不重要的数据往某个知名的区块链里面写写，成功蹭上区块链热点后，回头就吹自己应用了最先进的技术，忽悠一波VC，让他们投钱。

3.买矿机挖矿。买个几千台的矿机，每天采矿，虽然前期需要大量的投入，但风险较小，回报率高。

4.炒币。就像炒股一样，高抛低买。优点是回报率高，短时间就能有几十倍收益。缺点是，风险大，有可能一会儿就赔得只剩裤底。

5.提供技术服务。除了挖矿，炒币之外，还有一个稳赚不赔的生意，就是为这些人提供技术服务。这就类似于别人在那挖金矿，而你就在旁边卖水一样。虽然不会一夜暴富，但至少稳赚不赔，而且收益也不错。你可以像币安网一样通过向用户提供虚拟货币资产交易平台服务和提现收取的手续费盈利，也可以在一些产品的防伪系统上利用区块链技术，然后向企业收取技术服务费。