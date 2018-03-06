BOSS直聘：区块链技术人才严重不足 平均薪资2.58万元

站长之家(Chinaz.com) 3 月 6 日消息 随着区块链技术大热，对区块链行业人才的需求也瞬间剧增。日前，BOSS直聘发布了《2018 旺季人才趋势报告》，报告显示专业区块链技术人才严重不足， 2017 年 11 月之后则达到2. 58 万元。

根据报告分析，区块链相关岗位招聘需求自 2017 年下半年开始快速增长， 2017 年 11 月进入第一个明显爆发点。 2018 年前两个月，区块链相关人才的招聘需求已经达到 2017 年同期的9. 7 倍。 2018 年1- 2 月，发布区块链相关岗位的公司数量同比增长4. 6 倍。而截至 2018 年 2 月，专业区块链技术人才的供需比仅为0.15，严重不足。 2017 年 11 月之后，区块链相关岗位的平均招聘薪资达到2. 58 万元。

而对区块链职位招聘需求的公司中，互联网金融、计算机软件、企业服务三个领域的企业最多，三者比重超过50%。此外，在技能要求方面，超过80%的区块链相关职位对求职者的技能要求在 3 项及以上，技术类人才除了需掌握常用开发语言外(C++，Java，Go)，还需要对密码学、共识算法、超级账本、智能合约等有足够了解。