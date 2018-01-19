传销傍上区块链！AGR币只涨不跌 上千人被骗涉案金额超8000万

站长之家(Chinaz.com)注：近年来区块链概念火热，360、迅雷、腾讯等巨头纷纷入局，推出相应的产品。虚拟货币成了时下热门的投资选择之一。虽然目前市面上的虚拟货币项目繁多，但大多数就是炒个概念而已，甚至还有传销组织趁虚而入，傍上“区块链”这艘大船。

据央视财经消息，近日，一传销组织也赶时髦推出了“AGR”虚拟币，以投资虚拟货币为由欺骗大家投钱。这类组织主要以保险推销员为媒介，目标群体是以老年人为主的不知情投资者，让其以会员形式加入。五星级酒店、大型发布会、网上商城、看似大牌实则仿冒的“高端手表”等一系列的包装让整个项目看起来很可靠。再加上“只涨不跌”的行情，不少人都上当了。

据悉，“AGR”虚拟币每枚单价是 2 美元，兑率1：6。虽然每天都在上涨，但会员却无法体现。目前已经超过 1000 人被骗，涉案金额超 8000 多元。

天下没有免费的午餐，这个道理大家都懂。但为什么还是会有人上当受骗呢?除了人的贪念之外，更多的还是因为无知。所以，大家应该多多关心老人，避免其上当受骗。