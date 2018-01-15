互金协会指责链克存在风险隐患 迅雷回应：接受监督指导

站长之家(Chinaz.com) 1 月 15 日消息 近日，中国互联网金融协会针对迅雷旗下子公司区块链项目链克(原为玩客币)项目发布了“关于防范变相ICO活动的风险提示”，对此，迅雷今天回应表示，虚心接受互金协会“有则改之无则加勉”的关心，并接受指导和监督。

1 月 12 日，中国互联网金融协会在“关于防范变相ICO活动的风险提示”中，点名迅雷链克为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”(IMO)模式，存在风险隐患。互金协会称，以迅雷“链克”为例，发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务，本质上是一种融资行为，是变相ICO。

今日，迅雷回应称，任何一个创新业务，在发展初期都会受到一定争议，因为很多人对它还不够了解。互金协会发的提示用户风险，我们认为是对社会和用户负责任的举措，也虚心接受互金协会“有则改之无则加勉”的关心，并怀着积极拥抱欢迎的态度来接受指导和监督。

以下为迅雷回应全文

任何一个创新业务，在发展初期都会受到一定争议，因为很多人对它还不够了解。而迅雷感谢能够帮助它成长、关心我们业务和我们用户的人。互金协会发的提示用户风险，我们认为是对社会和用户负责任的举措，也虚心接受互金协会“有则改之无则加勉”的关心，并怀着积极拥抱欢迎的态度来接受指导和监督。

无论是互金协会还是迅雷，我们在保护用户、打击炒作方面，目的都是一致的。而企业的利益，用户的利益和国家的政策也都是完全一致的。了解迅雷和玩客云项目的媒体和用户，都了解我们打击炒作，保护用户是我们一贯的态度，不是做样子的，而是一个企业安身立命的根基，是我们对用户的责任和承诺。