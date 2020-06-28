唯品会App上线“直播频道” 正在小范围内测试

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唯品会App上线“直播频道” 正在小范围内测试

2020-06-28 17:38 · 稿源：站长之家

据界面新闻报道，今日，据唯品会App更新内容显示，唯品会App“直播频道上线”，目前唯品会App首页已显示直播入口。对此，唯品会回应称：目前在小范围内进行直播尝试，会对这个领域保持关注。

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