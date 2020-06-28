唯品会App上线“直播频道” 正在小范围内测试

老爹鞋自从泫雅穿了后就火的一塌糊涂，我也要拥有啊！自从get了FILA老爹鞋之后我就爱不释脚了！那么在唯品会上入的它到底是正品吗？老爹鞋很多品牌都有，但是我最喜欢的还是FILA的老爹鞋，它家的鞋款真的太多了，而且更新也很快。无意间在唯品会上看到这双直接击中我心，白色秀气又百搭，我立马就种草买下！唯品会上才几百块，比专柜便宜好多，也不考虑找代购了，毕竟唯品会有正品保证我觉得挺靠谱的。拿到手真的好喜欢，实物的做?