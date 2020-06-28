唯品会App上线“直播频道” 正在小范围内测试

据界面新闻报道，今日，据唯品会App更新内容显示，唯品会App“直播频道上线”，目前唯品会App首页已显示直播入口。对此，唯品会回应称：目前在小范围内进行直播尝试，会对这个领域保持关注。
据界面新闻报道，今日，据唯品会App更新内容显示，唯品会App“直播频道上线”，目前唯品会App首页已显示直播入口。对此，唯品会回应称：目前在小范围内进行直播尝试，会对这个领域保持关注。
夏天携着滚滚热浪已经强势闯入了我们的生活。尤其是坐标南方的小伙伴们，最近可谓是出门五分钟流汗半小时，分分钟就要被晒化的程度。这个时候如果不做好防晒的话，不仅会被晒黑，还会被超强的紫外线晒伤而引发其它皮肤问题！为了避免这一问题出现，我一早就开始囤防晒。上个月在唯品会看到泰国平价防晒MISTINE做活动，两瓶SPF50+PA四个+的小黄帽一共才98元，我赶紧抢了一套，这次正好测评一下，唯品会的护肤品是正品吗？泰国全年平
6月17日消息，6月17日-18日，返利网联合唯品会开启618年中特卖，2天内推出4场直播带货，为用户带来质优价廉的大牌商品外，还有10%的折扣返利，覆盖了逾200个爆款13个类目，包括服饰、美容护肤、母婴用品、食品饮料、家用电器、餐厨用具等品类商品。据了解，自2013年以来，返利网就一直与唯品会保持着紧密的合作关系。此次直播合作，既是多年合作下双方彼此信任的又一新探索，也为进一步深度战略合作夯实基础。根据官方
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。 尽管 2020 第一季度，整体宏观经济因为疫情受到打击，电商股Q1 财报表现却超出市场预期。不仅行业三大电商平台财报业绩盈喜，唯品会(VIPS)同样可圈可点。以Q1 来说，营收净利大超预期，费用率继续下降，唯品会没出意外。 而回顾唯品会近 1 年来股价翻倍的表现，我们?
今日，唯品会发布了截至 3 月 31 日的 2020 年第一季度财报，总净营收为人民币 188 亿元(约合 27 亿美元)，而去年同期为人民币 213 亿元。归属于唯品会股东的净利润为人民币6. 848 亿元(约合 9670 万美元)，而上年同期为人民币8. 723 亿元。
5月27日晚，唯品会发布2020年第一季度财报，财报显示第一季度唯品会营收 188 亿元，2019年同期为 213 亿元;净利润为6. 848 亿元，去年同期为8. 723 亿元。
今日，针对“孟晚舟未能获释”一事，华为方面回应称：“我们对不列颠哥伦比亚省高等法院的判决表示失望。我们一直相信孟女士是清白的，我们也将继续支持孟女士寻求公正判决和自由。我们希望加拿大的司法体系最终能还孟女士清白。孟女士的律师团队将不懈努力，确保正义得到伸张。”
唯品会今日向美国证券交易委员会递交20F文件，披露了公司 2019 年的运营细节和股权架构。根据文件显示，从 2017 年至 2019 年，唯品会收入总额不断攀升，分别为729. 1 亿元、845. 2 亿元和929. 9 亿元人民币，目前年活跃用户规模达到 6900 万。
老爹鞋自从泫雅穿了后就火的一塌糊涂，我也要拥有啊！自从get了FILA老爹鞋之后我就爱不释脚了！那么在唯品会上入的它到底是正品吗？老爹鞋很多品牌都有，但是我最喜欢的还是FILA的老爹鞋，它家的鞋款真的太多了，而且更新也很快。无意间在唯品会上看到这双直接击中我心，白色秀气又百搭，我立马就种草买下！唯品会上才几百块，比专柜便宜好多，也不考虑找代购了，毕竟唯品会有正品保证我觉得挺靠谱的。拿到手真的好喜欢，实物的做?
换了工作后，因为适应新环境变得异常忙碌，没有什么时间去折腾保养自己。跟朋友聚会的时候她们都说我，整张脸变得黯淡无光。听说唯品会的东西是正品，赶紧在上面为自己安排了一套贵妇护肤品紧急拯救一下自己。 作息不规律，加上长期对着电脑、手机，顿顿外卖导致我频频爆痘。姐妹就给我推荐了海蓝之谜的精华面霜。讲道理一开始看到这个价格我是拒绝的，小小一瓶就要一千多，万一没效的话就亏大了。还是姐妹看不过去，把自己的挖了
今年过年回家，时间比较仓促没时间去逛商场买东西。就在唯品会上，给老妈选了一套雪花秀的水乳，之前都是在唯品会上买衣服，这次买护肤品，正好可以看看唯品会的护肤品是正品吗?看了一圈，最后选定了这个雪花秀的礼盒。价格合适，包装看起来也体面大方。里面有两个正装125ml的水乳、15ml的滋营水乳、精华、面霜。算了下价格，确实要比单买一只水要划算不少。主打补水去黄功效，平衡水油改善细纹，真好满足老妈补水又要提亮肤色的需
技有限公司发生工商变更，深圳市腾讯创业创新发展有限公司成为新增投资人。
昨日，唯品会发布了截至 2019 年 12 月 31 日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示， 2019 年第四季度，唯品会总净营收至人民币 293 亿元(约合 42 亿美元)，较上年同期的人民币 261 亿元增长12.4%。
3月6日消息，唯品会发布 2019 年及第四季度财报，数据显示，唯品会第四季度营收293. 2 亿元，同比增长12.4%，净利润 15 亿元，同比增长111.4%。2019 年全年总净营收为人民币 930 亿元，比 2018 年的 845 亿元增长10%；净利润为 40 亿元。在财报发布之后，唯品会股票报13. 9 美元，涨5.95%。
昨日，国家广播电视总局宣布开展 “湖北人民免费看”网络视听公益展播活动。国家广播电视总局称，自 3 月 5 日起，将组织7家互联网电视平台、6家重点网络视听网站和湖北IPTV分平台开展为期一个月的“湖北人民免费看”网络视听公益展播活动， 5000 余部精品网络视听节目参加展播，其中超过 500 部原为会员付费观看的电影、电视剧、网络影视剧、动画片、纪录片在本次活动中免费供湖北人民观看。
唯品会的鞋子是正品吗?我特地在唯品会上买了双莱尔斯丹亲测分享给你们，不得不说这双轻熟短靴深得我心。当时在唯品会上看到的这款莱尔斯丹短靴有两个颜色，黑色和这个偏卡其色，我觉得黑色太暗沉了，而且我有太多黑靴子，是该换换颜色了，我就果断选了后者，到手之后发现真心好看。而且卡其色的短靴好处多多，因为大冬天的，偏裸橘色系的都更好搭衣服，而且不挑衣服。特别是这种粗跟的，很好走路。这靴子还百搭到，几乎能搭遍我的?
今日，唯品会宣布推出五大扶持措施，为各品牌商提供全力支持。唯品会表示，将设立三亿元的现金销售补贴。根据品牌商的业务规模、库存压力和销售情况，提供分层分级的现金品牌补贴来支持品牌做大销售，降低其运营成本。
一到活动，雅顿的折扣就打到飞起。买了雅顿王牌产品的我来告诉你，唯品会的护肤品是正品吗?说起来雅顿这个牌子还是挺神奇的哦，早几年的雅顿比较低调也少营销，导致大部分人对他认知都还是处于他们家的绿茶香水，价格便宜不过百，味道清新又好闻。也是这几年，他们家的肤护品系列才逐渐被熟知。时空焕活胶囊精华又叫金胶，算是雅顿家的王牌产品了，修复皮肤屏障一绝。我已经回购了五六次了，之前一直都是旗舰店买，但前段时间赶上
今日针对“出售假羊毛衫”一事，唯品会方面回应称，公司已经下架两个涉事品牌，各部门开展自查工作。
电商已彻底改变了年货的置办习惯。消费者从哄抢超市、商场扫货、大包小包挤春运的古典置办年货方式，已进入一键购物送货到家、轻装上车的潇洒消费。年货节因而也成了各大电商平台继双11、 618 等大促之后的又一个重要角逐场。超性价比=惊喜主打“精选品牌+深度折扣+限时抢购”的唯品会，凭借极致性价比优势，为消费者带来“好货不贵”的体验。十几年来，唯品会每天准点上线数百个正品品牌特卖，为消费者提供“天天都有 3 折封顶“?
除了黑马拼多多之外，电商行业 2019 年最耀眼的股市明星当属唯品会了。截至美东时间 1 月 7 日收盘，唯品会股价达14. 97 美元，市值突破 100 亿美元。
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