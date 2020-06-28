微博解散112万个涉黄违规群 并将新建普通群人数调为100人

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微博解散112万个涉黄违规群 并将新建普通群人数调为100人

2020-06-28 16:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息：今日，微博管理员发布《违规群组处置公告》称，近期接到网友投诉称，有部分微博群内存在大量的涉黄、违法和其他的违规内容。站方根据投诉线索，主动解散违规的微博群112万个。同时，对其中疏于管理微博群且情节严重的群主、群管理员、群隶属人采取了限制建群功能、禁言和关闭账号等处置措施。

微博管理员表示，通过网友投诉和站方核实，发现在微博群组管理上确有漏洞，微博将进行严格的自查自律。并将新组建的普通群成员人数上限调整为100人;新组建的粉丝群成员人数上限调整为3000人。

QQ截图20200628162213.jpg

以下为微博公告全文：

近期，微博接到网友投诉称，有部分微博群内存在大量的涉黄、违法和其他的违规内容。站方根据投诉线索，主动解散违规的微博群112万个。

同时，对其中疏于管理微博群且情节严重的群主、群管理员、群隶属人采取了限制建群功能、禁言和关闭账号等处置措施。

通过网友投诉和站方核实，发现在微博群组管理上确有漏洞，微博将进行严格的自查自律。并将新组建的普通群成员人数上限调整为100人;新组建的粉丝群成员人数上限调整为3000人。

站方提醒广大微博群的群主和群管理员，应当严格遵守《互联网群组信息服务管理规定》第九条之规定：互联网群组建立者、管理者应当履行群组管理责任，依据法律法规、用户协议和平台公约，规范群组网络行为和信息发布，构建文明有序的网络群体空间。

如果站方发现群主和群管理员未尽到管理群的义务，将解散相关的微博群，并对群主和群管理员进行相应的处罚。

欢迎广大网友发现此类信息时积极投诉，与站方一起营造和谐善意的讨论氛围，维护清朗的上网环境。

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