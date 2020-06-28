小鹏汽车：P7大规模交付正式启动

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 快讯 > 小鹏最新资讯 > 正文

小鹏汽车：P7大规模交付正式启动

2020-06-28 15:55 · 稿源：站长之家

今日，小鹏汽车在肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园举办小鹏P7 交付发车仪式。小鹏汽车方面表示，在工厂启动规模化生产和交付后，小鹏汽车将在全国范围内按照支付意向金的时间先后顺序进行P7 的交付工作。


网友热搜:

小鹏汽车小鹏汽车g3参数蒋平加盟小鹏小鹏汽车g3补贴后售价小鹏汽车g3补贴后售价小鹏汽车 能买吗小鹏汽车最新消息小鹏汽车靠谱吗小鹏汽车简介小鹏app
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM