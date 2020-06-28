小鹏汽车：P7大规模交付正式启动

今日，小鹏汽车在肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园举办小鹏P7 交付发车仪式。小鹏汽车方面表示，在工厂启动规模化生产和交付后，小鹏汽车将在全国范围内按照支付意向金的时间先后顺序进行P7 的交付工作。
今日，小鹏汽车在肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园举办小鹏P7 交付发车仪式。小鹏汽车方面表示，在工厂启动规模化生产和交付后，小鹏汽车将在全国范围内按照支付意向金的时间先后顺序进行P7 的交付工作。
在今日极客公园与哔哩哔哩联合举办的 Rebuild2020 科技全明星峰会直播上，小鹏汽车创始人兼董事长何小鹏表示，车特别难做，需要很多钱。做车越深入，就发现需要越多的钱。但智能汽车一定会越来越便宜，因为行业规模上去就有利于产品降价。另外他表示自己在特斯拉股票上赚了不少钱，并且相信特斯拉会成为一家伟大的公司，市值甚至能走到 5000 亿美元以上。
关于特斯拉起诉小鹏汽车员工曹广植“商业窃密”一案有了新的进展。据外媒报道，美国加州当地时间5月27日，针对小鹏汽车的反对动议，美国加州法院认为：小鹏汽车需提交自动驾驶源代码
据 36Kr 消息，小鹏汽车接近向美股市场秘密提交 IPO 文件，计划融资 5 亿美元，上市时间预计为今年 7 月至 9 月之间。小鹏汽车对此回应称，“我们不会评论市场传言。小鹏汽车会密切关注资本市场的发展动态，以把握有利企业发展的融资机会。”
多位资方人士透露，小鹏汽车接近向美股市场秘密提交IPO文件，计划融资 5 亿美金，整体上市计划预计在今年 7 月到 9 月，已经聘请摩根大通、高盛等投行，其中，摩根大通为主承销商。对此，小鹏汽车回应称，“我们不会评论市场传言。小鹏汽车会密切关注资本市场的发展动态，以把握有利企业发展的融资机会。”
近日，我们从国家专利局获得了一组小鹏可升降车顶的专利信息，虽然不比上《变形金刚》里的大黄蜂那样炫酷，但也让人们看到了它实用的一面。据悉，该设计旨在解决溜背造型轿车后排头部空间局促
作为一款拥有强大智能化水平的汽车，G3 虽然是小鹏汽车的首款量产车，但是已经展现出智能化在汽车驾乘体验方面所带来的巨大作用和价值。通过不断努力，小鹏汽车G3 真正实现了这款车的高度智能化，同时达到了良好的应用效果，带来了全新的驾乘体验。其强大语音控制系统以及车载娱乐系统，为这款车带来了良好的娱乐体验，让驾乘者享受到了智能化所带来的前所未有的舒适、便捷和快乐。随着生活质量的不断提高，驾乘车也不单是因为出行
小鹏汽车在智能化技术方面投入了大量的精力和资金，目前已经累计申请 800 项以上的专利。它的第二代智能汽车近日终于正式上市，好多爱车人士早就翘首以待，那么这款新型电动智能轿跑小鹏P7 到底怎么样呢?它在智能化发面有哪些突出点?智能化硬件方面小鹏P7 搭载是SEPA平台以及英伟达Xavier自动驾驶芯片，融合了 12 个超声波传感器+ 5 个高精度博世第五代毫米波雷达、 13 个自动驾驶摄像头、 1 个车内摄像头、高精度地图、高精度定位
在5月中旬获得工信部批准后，小鹏汽车成为中国造车新势力中，为数不多拥有生产资质、自建工厂的制造能力的车企。日前，小鹏汽车发布消息，小鹏P7交付工作已经正式开启，广州、深圳、杭州等城市
近日，工信部发布了第333批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，小鹏汽车P7也出现在目录中，根据目录中信息显示，小鹏P7部分车型的NEDC续航里程得到增加。具体来看，后驱长续航版NEDC续航里程
今日，一段小鹏P7赛道失控撞车的视频引发热议。有网友爆料称，小鹏P7在试驾过程中ABS防抱死制动系统自动关闭，导致车辆发生事故，对此小鹏汽车官方表示：情况不属实，该事故是由于驾驶员本身操作
有网友爆料称，小鹏P7在试驾过程中ABS防抱死制动系统自动关闭，导致车辆发生事故，对此小鹏汽车官方表示：情况不属实，该事故是由于驾驶员本身操作不当造成，并非车辆自动关闭ABS。凭借着NEDC
【 TechWeb 】6月11日，刚刚上市的超长续航智能轿跑小鹏P7再次于工信部网站发布新版本的车型公告，与原公告相比，其后续长续航车型、后驱超长续航车型智享版及尊享版、四驱高性能车型NEDC综合续航里程均有不同程度提升。提升后续航数据及与原版本相比变化数据如下：据悉，此次P7的NEDC综合续航里程提升有两方面原因，第一，将原本仅后驱超长续航智行版拥有的X-Pedal驾驶模式搭载至其余各版本车型。X-Pedal驾驶模式可在用户驾驶时带
【TechWeb】6月11日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商小鹏汽车在广东肇庆开设了自己的电动汽车工厂，此举巩固了该公司在中国电动汽车行业的重要地位。肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园全貌小鹏汽车董事长兼首席执行官（CEO）何小鹏表示，该公司现在是国内唯一一家既有自生产资质又有代工厂的新造车企业。小鹏汽车肇庆工厂坐落于肇庆高新技术产业开发区，总体规划3000亩，于6月9日上午首次对外公开亮相。该工厂其实早在2017年12
凤凰网科技讯 6月3日消息，天眼查数据显示，近日，肇庆小鹏汽车有限公司发生工商变更。其注册资本由2亿人民币增加至5亿人民币，增加了3亿人民币，增幅达150%。肇庆小鹏汽车有限公司成立于2017年5月，法定代表人为小鹏汽车联合创始人兼总裁夏珩，经营范围包括整车及零部件的技术研发、产品开发、制造、销售；汽车智能化系统技术开发、技术转让、技术咨询；汽车租赁；汽车售后服务等。天眼查股东信息显示，该公司由广州橙行智动汽车?
昆仑万维前董事长、Opay CEO周亚辉在朋友圈表态，待小鹏汽车和理想美股上市时，昆仑资本都会购买不低于 2000 万美金。
今日，虎牙发布公告称，小鹏汽车董事长何小鹏已辞任虎牙独立董事一职。虎牙任命曾华光为独立董事，于 2020 年 5 月 18 日正式生效。
今日，小鹏发文称，自建工厂生产资质获批，小鹏P7 将在自建工厂自主生产，并如期交付。 2017 年 12 月，肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园已完成奠基仪式，肇庆小鹏汽车智能网联科技产业园规划总面积达 3000 亩，其中整车生产项目占地面积 1500 亩，工厂厂区共设有冲压、焊装、涂装、总装、Pack五大车间，拥有 4 种不同车型总装柔性生产线及 1 条柔性电池合装线，共计设置 264 台智能工业机器人。
新能源，智能汽车，新国货，三个风口叠加，何小鹏的这一次创业看上去踩中了一个超大风口。他预见到了风口，也预见到了风口的艰难，但确实没想到这么难。聚风口，也是飓风口。
今天下午，蔚来汽车宣布蔚来中国总部落户合肥项目协议正式签署，同时战略投资者将向蔚来中国投资 70 亿元人民币。作为另一家电动汽车制造商理想汽车的CEO李想，转发了蔚来的这条公告，他自己还表示新造车企业如果最后只能活下来三家，我们希望身边的战友是蔚来和小鹏。
咬定特斯拉不放松，立根原在智能中。没错，如果要问如何评价已经上市的小鹏P7，这就是一言以蔽之的答案。小鹏汽车开造，打的是智能牌，这是与一众燃油车的差异化精髓。
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