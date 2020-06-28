小鹏汽车：P7大规模交付正式启动

作为一款拥有强大智能化水平的汽车，G3 虽然是小鹏汽车的首款量产车，但是已经展现出智能化在汽车驾乘体验方面所带来的巨大作用和价值。通过不断努力，小鹏汽车G3 真正实现了这款车的高度智能化，同时达到了良好的应用效果，带来了全新的驾乘体验。其强大语音控制系统以及车载娱乐系统，为这款车带来了良好的娱乐体验，让驾乘者享受到了智能化所带来的前所未有的舒适、便捷和快乐。随着生活质量的不断提高，驾乘车也不单是因为出行