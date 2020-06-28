探探6周年数据报告：全球用户数超3.6亿 90后用户占比近80%

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息：近日，探探发布 6 周年数据报告。报告显示，探探自 2014 年上线至今，探探全球用户数已超3. 6 亿，其中 90 后用户占比近80%，60%以上活跃用户完成真实头像认证。

同时， 6 年间，探探平台累计完成匹配数超 151 亿次，平台聊天消息总行数超 1100 亿。进入 2020 年后，探探平台每日新增照片数超 100 万张，接近 6 年均值的 2 倍。

此外，2020 年女性用户右滑比达到11.6%，远超往年长期维持的6%。

6 月 22 日，社交软件探探在新版本中增加了“发现”页，App会基于地理位置推送附近其他人发布的图文、视频等，每条动态的底部会显示与发布者地理距离、发布时间，推送不分性别。用户可通过点赞、评论、关注与发布者互动。如果彼此互相关注，即可直接配对聊天，与左滑右滑、匹配聊天的社交方式进行补充。

资料显示，探探是一个基于大数据智能推荐、全新互动模式的社交App。根据用户的个人资料、位置、兴趣爱好等信息，计算并推送身边与你匹配的人，帮助用户结识互有好感的新朋友。2014年6月，探探在iOS和Android上线。

2018年2月23日，陌陌发布公告称，与探探及其股东达成最终协议，将通过发行股票和现金的方式收购探探(Tantan Limited)100%的股权。