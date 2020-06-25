阿里巴巴：孙正义辞职后 软银仍有权提名一名董事进入董事会

今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。孙正义称“作为董事，我从阿里‘毕业’了，软银仍将尽可能长期地持有阿里巴巴股票。”据悉，今日马云也将从软银董事会辞职。对此，孙正义在会上对马云的贡献表示了感谢。