阿里巴巴：孙正义辞职后 软银仍有权提名一名董事进入董事会

今日，阿里巴巴表示，孙正义辞职后，董事会将由 10 名成员组成，其中包括 5 名独立董事。软银仍然有权提名一名董事进入董事会。今日早些时候，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。
今日，阿里巴巴表示，孙正义辞职后，董事会将由 10 名成员组成，其中包括 5 名独立董事。软银仍然有权提名一名董事进入董事会。今日早些时候，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。
今日，阿里巴巴宣布淘宝 App 在全国 16 城上线“小时达”业务。当消费者搜索特定商品时，搜索结果页将在醒目位置自动跳出“小时达”频道入口，进入频道后，消费者即可找到周边能实现分钟级配送的同款商品。
截至目前，腾讯控股港股涨幅扩大至3.1%，市值 46717 亿港元。阿里巴巴港股股价现报216. 2 港元，市值 46400 亿港元。
据日本媒体报道称，日本首富、软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。他表示：“作为董事，我从阿里‘毕业’了。”5月18日，软银
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。
近日，阿里巴巴旗下智能搜索APP夸克宣布推出高考频道，提供备考指南、志愿辅导、模拟填报、AI录取预测等免费的一站式信息查询与智能工具。据悉，夸克搜索近日推出的“高考频道”，聚合全面、专业、权威的各类高考信息资讯
今日，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。孙正义称“作为董事，我从阿里‘毕业’了，软银仍将尽可能长期地持有阿里巴巴股票。”据悉，今日马云也将从软银董事会辞职。对此，孙正义在会上对马云的贡献表示了感谢。
有消息称：阿里巴巴副总裁，阿里妈妈事业群总裁张忆芬已于5月离职，可能将转做投资。
据晚点LatePost报道，阿里巴巴副总裁，阿里妈妈事业群总裁张忆芬已于 5 月离职，可能将转做投资。截至发稿，阿里方面暂未回应。
富时公布指数季度检讨，富时中国 50 指数纳入阿里巴巴、阿里健康及翰森制药，剔出申洲、新华保险及中交建， 6 月 19 日收市后生效。
当下，政府数字化转型，已成为国家治理体系和治理能力现代化的核心引擎。在刚落幕的全国两会中，如何运用数字化手段解决政府治理中存在的深层次问题，推动数字政府更高水平发展，提升政府治理效能，这些话题备受社会关注。 6 月 9 日， 2020 阿里云线上峰会，阿里巴巴集团副总裁、政务钉钉、数字政务中台、企业智能事业部总经理叶军发表主题演讲《阿里巴巴助力政府数字化转型》，分享了当下数字政府建设进入全要素数字资源开放共享
DoNews6月4日消息（记者 翟继茹）4日，在天猫618的沟通会上，阿里巴巴集团副总裁、天猫消费电子事业部、家装事业部总经理吹雪表示，“天猫已经成为618的绝对主场。”吹雪表示，在1日开售前10小时成交额同比增长了50%。在原本京东的强势品类3C数码方面，天猫方面介绍，苹果、华为、联想等品牌增长速度超过3位数，开售1小时内成交额破1亿。吹雪介绍，厨卫品牌科勒目前预售商品件数和买家数量已接近翻番。此外，以博士和西门子为例，?
小商品城对外发布公告称，为高质量高水平建成世界“小商品之都”，实现实体贸易链数字化，全面提升贸易便利化自由化，让数字贸易更好地推动实体经济发展，浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里”）共同出资设立合资公司，并签署合资协议，约定合资公司注册资本为人民币5000万元，公司出资2550万元，持股比例为51%，阿里出资2450万
近日,阿里巴巴集团天猫品牌营销中心联合波士顿咨询公司(BCG)共同发布《数字营销3.0 DeEP品牌心智增长方法论》,首推品牌资产评估体系——DeEP模型。该模型充分结合了BCG的行业经验和阿里巴巴的生态资源,为品牌提供一套实时快速、“品”“效”结合、跨触点可衡量品牌效果的评估体系,帮助品牌打透用户心智提供全面的数字化解决方案,建立数字化品牌资产。阿里巴巴集团副总裁,天猫平台营运事业部总经理 刘博(花名家洛)表示:“我们发布De
凤凰网科技讯 6月15日消息，安徽省政府携合肥等六个地市，与阿里巴巴签署战略合作协议，宣布全面发力数字化。根据协议，安徽与阿里将在创新发展新兴产业、协同打造数字经济发展新高地、推动消费扩容提质、创新合作模式等四方面展开多项具体合作。此外，双方商定建立高层联席会议机制、成立工作专班等，推进协议事项落实。同时，合肥、芜湖、滁州、蚌埠、宿州、黄山等六个地市也在当天分别与阿里巴巴签署合作协议，发挥各自优势和特
近日，腾讯股价连续上涨。截至发稿，腾讯控股股价 492 港元，港股涨幅扩大至3.75%，市值 47004 亿港元，超过阿里巴巴。阿里巴巴港股股价现报216. 4 港元，市值 46443 亿港元。
DoNews 6月12日消息（记者 程梦玲）阿里巴巴的全球性科研合作计划AIR启动2020年项目征集。阿里今年开放了12个前沿领域的科研合作，量子技术首次位列其中。根据公开信息，阿里巴巴达摩院在2017年成立量子实验室开展技术攻坚。阿里巴巴表示，将继续向全球顶级高校和科研机构开放经济体的全场景资源。
阿里巴巴内部人士透露，阿里创新业务事业群近期已成立智能搜索业务部，由UC事业部总经理、书旗事业部总经理吴嘉出任负责人，向阿里创新业务事业群总裁朱顺炎汇报。
百世集团发布公告称，与阿里巴巴香港有限公司签署了一份协议书，向阿里巴巴香港发行并出售 2025 年到期的1. 5 亿美元可转换高级票据，阿里巴巴预计将于 6 月 4 日左右完成该交易。
阿里的海外新闻聚合产品UC News已于上周对内宣布将停止运营，原团队全部并入阿里健康。同时阿里海外短视频产品VMate将缩减员工、收紧资金投入。VMate的公关人士回应称，最近正值阿里的新财年，各个业务都在做新规划中，“坚定海外布局的前提是不变的，规划具体还在制定中。”v
6月18日消息，阿里文娱今日发布员工信，宣布组织再升级，任命李捷（花名抚剑）为阿里影业总裁，负责阿里影业国内业务，任命戴玮（花名元宝）为文娱COO，负责文娱平台业务部。 另外，阿里巴巴集团副总裁、阿里文娱CTO兼优酷COO庄卓然（花名南天）调任飞猪总裁，阿里巴巴集团副总裁范驰（花名程咬金）调入阿里文娱，负责OTT和体育业务，不再担任飞猪酒旅及国内生态业务负责人。阿里文娱方面表示，阿里巴巴经济体是一个充
昨晚，国内初代选秀限定女团——“火箭少女101”终于还是落幕了。这个出道就包揽热门话题的女团，谢幕也是轰轰烈烈，一连 8 个话题登上微博热搜，..
6月23日下午，由深商会与青岛市社会组织总会、青岛国际职教城联合主办的“致敬40年，决胜后疫情时代——2020深圳高科技高成长论坛”在深圳举行。云..
6 月 23 日下午 1 点钟，西安市长安区学府大街，正在给客户派送快件的极兔速递派送小哥陈才和邓磊突然看到路边掉了一大袋印有中国邮政字样的快递集..
自从电动牙刷上市以来，关于电动牙刷好用还是普通牙刷好用的话题就一直在谈论，相关口腔专家曾表明，与普通牙刷相比，电动牙刷更为科学有效。电动..
2020 年，对智能遮阳行业来说注定是不平凡的一年，是挑战与机遇并存的这一年。“宅经济”将智能遮阳、晾晒等产品加热到了“沸点”，一时“洛阳纸贵..
6月22日，福布斯中国发布“2020中国最具创新力企业榜”，本榜单覆盖45个行业，309个细分领域，选取了每个领域中富有创新力并持续成长的企业。今年..
为了更好地控制水污染，中华人民共和国环境保护部近日制定发布了《工业集聚区水污染防治规划》。一些不符合“十大净水品”要求的企业将相继停产，..
6月25日消息，北京小客车指标办公布了今年第三期小客车指标申请审核结果和配置数据，截至本期，新能源指标总申请人数超45万。经审核，截至2020年6..
苹果近日又迎来不太好的消息，由于美国德州新冠确诊病例数量有所上升，公司打算重新关闭德州休斯顿地区的七家零售店，距离苹果宣布开放美国零售店..
5月7日，联想正式发布了Y9000K、Y7000P、Y7000及R7000四款拯救者2020系列笔记本产品。其中，Y7000P 2020首发只有i7-10750H+16GB+1TB SSD+RTX2060显..
【TechWeb】作为人们日常生活的中心，手机已经渗透进我们生活的每一个角落，从出行、餐饮到住宿、购物等，每一个领域都离不开手机帮衬，可以说手机..
6月25日消息，据国外媒体报道，去年部分建成并开始生产国产Model 3的特斯拉上海超级工厂，今年开始进行大规模的施工，外媒最近几个月也在持续关注..
鲸鸣停止运营，唱鸭迎来大改版。Tech星球(微信ID：tech618)获悉，阿里去年上线的音乐K歌产品“鲸鸣”于 23 日晚间发布了一则公告，鲸鸣将于 6 月 ..
今日，阿里巴巴表示，孙正义辞职后，董事会将由 10 名成员组成，其中包括 5 名独立董事。软银仍然有权提名一名董事进入董事会。今日早些时候，软银..
Epic平台在每周都会推出免费的游戏给玩家们领取，在6月25日晚上11点，6月26日白天开始玩家们可以领取到本周的免费游戏，这里我们来看下Epic平台上..
近日，《魔道祖师》广播剧在猫耳FM已拥有4亿播放量，猫耳FM与搜狗输入法合作，推出了一款魔道祖师皮肤，给喜爱魔道祖师的搜狗输入法用户使用。谁成..
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）据外媒报道，苹果在2020年度全球开发者大会上宣布了iOS 14系统中的一系列新隐私功能，包括防止用户被应用程序和网..
自AirPods以来，像谷歌、微软等各大科技巨头以及各手机厂商都推出了自家的真无线耳机来抢占这个全新的手机配件市场，而近日，LG也推出了自家的真无..
6月3日，荣耀Play4系列发布，分为荣耀Play4和荣耀Play4 Pro两款机型。其中荣耀Play4 Pro售价2899元（8GB+128GB），另有红外测温版（8GB+128GB）售..
6月25日消息，近日网络上曝光了一份针对一周前江西一辆特斯拉Model 3疑似失控的事故“修理合同”，该合同阐述了官方对于这次事故的调查..