阿里巴巴：孙正义辞职后 软银仍有权提名一名董事进入董事会

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阿里巴巴：孙正义辞职后 软银仍有权提名一名董事进入董事会

2020-06-25 19:21 · 稿源：站长之家

今日，阿里巴巴表示，孙正义辞职后，董事会将由 10 名成员组成，其中包括 5 名独立董事。软银仍然有权提名一名董事进入董事会。今日早些时候，软银集团CEO孙正义在年度股东大会上表示，将退出阿里巴巴董事会，自今日起生效。


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