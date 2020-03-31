微信小游戏全面实名制 接入健康系统限制未成年用户游玩

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微信小游戏全面实名制 接入健康系统限制未成年用户游玩

2020-03-31 13:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息：据腾讯科技报道，今日，微信小游戏正式接入健康系统，小游戏平台将通过统一实现的实名认证功能和未成年用户游玩限时、付费限额等能力。

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据悉，健康系统对接公安实名检验系统，小游戏接入健康系统后，用户使用小游戏服务须具备有效身份信息。未实名的用户在进入小游戏界面时，点击“去实名”的弹出提示框，输入有效身份信息进行实名检验，即可完成实名认证，验证通过后方可开始游玩。

其中，验证为未成年人的小游戏用户将受到游戏时段和游戏时长的限制：每日 22 时至次日 8 时，未成年人用户将无法使用小游戏服务，法定节假日未成年用户游戏时长每日累计不得超过 3 小时，其他时间每日累计不得超过1. 5 小时。

消费方面，未满 8 周岁的用户不能使用游戏付费服务;8- 16 周岁用户单次充值金额不得超过 50 元人民币，每月充值金额累计不得超过 200 元人民币;16- 18 周岁用户单次充值金额不得超过 100 元人民币，每月充值金额累计不得超过 400 元人民币。

QQ截图20200331135335.jpg

值得一提的是，如果发生了非理性消费情况，家长可进入对应小游戏点击右上角的“...”-“反馈与投诉”-“未成年支付”通过客服投诉渠道与开发者联系退款。

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