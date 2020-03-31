字节跳动获老虎基金投资 市场估值约达900至1000亿美元

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字节跳动获老虎基金投资 市场估值约达900至1000亿美元

2020-03-31 09:30 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息：据外媒报道，近日，美国老虎环球基金已入股北京字节跳动科技有限公司。此前，老虎环球基金致信投资者时谈论到了相关交易。

字节跳动，今日头条

2018年11月，字节跳动获得了软银领投的一轮30亿美元融资，使之估值约达750亿美元。

知情人士表示，本次老虎基金入股，大约以字节跳动估值 750 亿美元一半的股票价格投资，约375亿美元。目前预计字节跳动估值已达到900亿美元至1000亿美元。

针对此事，字节跳动和老虎环球基金拒绝发表评论。

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