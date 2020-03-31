字节跳动获老虎基金投资 市场估值约达900至1000亿美元

关于在线办公的发展，我从行业观察者的角度分别写了《在线办公，昙花一现》和《经此一役，在线办公未来态势几何》两篇文章。最近，我以一名用户或者说是产品经理身份，亲自体验了当下热门的在线办公软件产品。借此想和大家再聊聊我使用之后的感想。