字节跳动获老虎基金投资 市场估值约达900至1000亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息：据外媒报道，近日，美国老虎环球基金已入股北京字节跳动科技有限公司。此前，老虎环球基金致信投资者时谈论到了相关交易。
2018年11月，字节跳动获得了软银领投的一轮30亿美元融资，使之估值约达750亿美元。
知情人士表示，本次老虎基金入股，大约以字节跳动估值 750 亿美元一半的股票价格投资，约375亿美元。目前预计字节跳动估值已达到900亿美元至1000亿美元。
针对此事，字节跳动和老虎环球基金拒绝发表评论。
站长之家(ChinaZ.com) 3月31日 消息：据外媒报道，近日，美国老虎环球基金已入股北京字节跳动科技有限公司。此前，老虎环球基金致信投资者时谈论到了相关交易。
2018年11月，字节跳动获得了软银领投的一轮30亿美元融资，使之估值约达750亿美元。
知情人士表示，本次老虎基金入股，大约以字节跳动估值 750 亿美元一半的股票价格投资，约375亿美元。目前预计字节跳动估值已达到900亿美元至1000亿美元。
针对此事，字节跳动和老虎环球基金拒绝发表评论。
3月16日，字节跳动医务救助基金发布公示，在不到一个月的时间里，共有 30231 位字节跳动员工为中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金捐款，总计金额达到17285026. 73 元。同时，字节跳动公司也为这笔善款进行1： 1 配捐。至此，字节跳动医院救助基金总金额增至4. 05 亿元。
3 月 30 日是国际医生节，中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金(简称“字节跳动医务救助基金”)发布受助者图谱，首次对基金资助的医务人员群体进行数据化呈现。
重度游戏，将会是字节跳动今年的焦点。据“晚点Latepost”此前报道，字节跳动将在 2020 年推出一款MOBA(多人在线战术竞技游戏)、一款SLG(策略类游戏)和MMO游戏(大型多人在线游戏)。
今天，papi酱经纪公司泰洋川禾宣布获得字节跳动1. 8 亿元B轮投资，已于近日完成新一轮融资交割。融资完成和，泰洋川禾将以IP管理和数字化双核驱动业务，并与字节跳动全面展开战略合作。
张一鸣在字节跳动成立八周年之际发布内部信，宣布组织全面升级。在新的组织架构中，张一鸣任全球CEO，中国区域事务由张利东、张楠协调管理。其中，张利东任董事长，张楠任CEO，分别负责中国地区职能和业务工作。
关于在线办公的发展，我从行业观察者的角度分别写了《在线办公，昙花一现》和《经此一役，在线办公未来态势几何》两篇文章。最近，我以一名用户或者说是产品经理身份，亲自体验了当下热门的在线办公软件产品。借此想和大家再聊聊我使用之后的感想。
种种迹象表明，字节跳动正在向云计算进军。“最近收到了字节跳动的招聘邀请，”一位云计算企业销售向全天候科技表示，“从交流过程和职业描述来看，这不是一个对内项目，是To B的云计算业务。”
日前，字节跳动筹谋已久的音乐流媒体终于“千呼万唤始出来”——Resso，这个字节跳动旗下面向海外市场的音乐流媒体平台，正式在印度首发上线了。
3 月 12 日起，张利东担任字节跳动(中国)董事长，作为中国职能总负责人，全面协调公司运营，包括字节跳动中国的战略、商业化、战略合作伙伴建设等;抖音 CEO 张楠将担任字节跳动(中国)CEO，作为中国业务总负责人，全面协调公司中国业务的产品、运营、市场和内容合作，包括今日头条、抖音、西瓜视频、搜索等业务和产品。两人向张一鸣汇报。
3月12日，今天字节跳动创始人张一鸣发布全员内部信，张一鸣表示字节跳动要做一个比较大的组织升级，公司会任命张利东和张楠(Kelly)分别为字节跳动中国董事长和CEO，整体负责字节跳动中国业务的发展。
3月2日据晚点LatePost报道，字节跳动原战略投资负责人严授在 2 月初已经正式转岗，全面负责游戏业务。严授最主要的工作是带领游戏自研和独家代理业务实现突破。另外消息称，字节跳动今年将会推出一款MOBA(多人在线战术竞技游戏)、一款SLG(策略类游戏)和MMO游戏(大型多人在线游戏)。
在《三体》中，刘慈欣提出了黑暗森林法则和猜疑链，即宇宙像是暗无边际的森林，而处在其中的文明如果主动发声就会暴露自己;在猜疑链的思维模式下，暴露就意味着遭到其他高阶文明的毁灭。
3 月 12 日，字节跳动创始人张一鸣向员工发布内部信，张一鸣在内部信中表示字节跳动要做一个比较大的组织升级，公司会任命张利东和张楠(Kelly)分别为字节跳动中国董事长和CEO，整体负责字节跳动中国业务的发展。
3月12日据财经涂鸦报道，今日头条母公司字节跳动开启在新加坡大规模招聘，计划在当地招聘的员工数量超过 100 个，为寻找合适的人选，字节跳动在Facebook， Google和Grab等科技公司进行挖人。据字节跳动官方网站显示，目前新加坡办公室的招聘共放出了 34 个职位，其中。有 6 个招聘相关岗位。
字节跳动旗下移动办公软件“飞书”即将推出独立 App “飞书文档”。据悉， “飞书文档”产品功能将侧重于基于云盘的文件管理、共享文档/电子表格等。还囊括了文档、表单、幻灯片等基础协作文件格式。
天眼查数据显示，由字节跳动有限公司全资持股的北京量子跃动科技有限公司新增对外投资，被投资方为埃睿迪信息技术(北京)有限公司。目前，字节跳动持有埃睿迪5.56%的股份，为埃睿迪第六大股东。埃睿迪的注册资本由此前的约 1273 万，新增至约1356. 7 万人民币。埃睿迪信息技术(北京)有限公司成立于 2014 年 11 月，公司经营范围包括销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品等。
3月19日，字节跳动旗下办公套件飞书宣布与德勤管理咨询达成战略合作。双方将联手整合资源、渠道以及解决方案，通过德勤管理咨询智慧运营方案，以及飞书的一站式沟通与协作平台，为中国的各类企业客户提供管理解决方案。目前，双方已正式签署谅解备忘录。
字节跳动在3月24日宣布，今年将扩大在武汉的招聘规模，提供近 2000 个工作岗位。该招聘同时面向社会人士和在校大学生，覆盖研发、产品、人力、教育、市场、运营、设计、销售等多个方向。到 2020 年底，字节跳动在武汉员工将增至 5000 人。字节跳动武汉研发中心，是字节跳动中国继北京、深圳、上海后第 4 个研发中心，成立于 2018 年 4 月，坐落在武汉光谷地区。
3月13日据新浪科技报道，今日有消息称，涉及西瓜视频、飞书、抖音等核心业务，以及HR和战略投资等职能板块的负责人，均有调整和变动。这也是字节跳动成立以来，规模最大的一次调整，涉及业务线负责人数量最多、职位层级最高。对于西瓜视频、飞书主要负责人的变动，字节跳动方面表示不予置评。
今天字节跳动创始人张一鸣在成立八周年之际宣布组织全面升级，张一鸣在内部信中提到字节跳动做一个比较大的组织升级，公司会任命张利东和张楠(Kelly)分别为字节跳动中国董事长和CEO，整体负责字节跳动中国业务的发展。