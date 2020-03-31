暴风集团目前仅剩10余人；荣耀30S发布售价 2399 元起；拼多多推出“数学公式宝典”

暴风集团目前仅剩10余人

昨日，暴风集团公告称，截至目前，公司现有员工无法承担 2019 年业绩预告和业绩快报的编制工作，公司无法按相关规则的要求披露 2019 年业绩预告和业绩快报，公司尚未聘请首席财务官和审计机构，存在无法在法定期限 内披露 2019 年年度报告的风险。

暴风集团称，根据相关规定，上市公司在法定披露期限届满之日起两个月内仍未披露年度报告，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

此外，暴风集团还行公告中称，公司员工持续大量流失，目前仅剩 10 余人，同时存在拖欠部分员工工资的情形。

荣耀30S发布售价 2399 元起

昨日晚间荣耀举行线上发布会，正式发布了荣耀30S。荣耀30S搭载麒麟820处理器，麒麟 820 采用7nm制程工艺，内有八个核心，分别为 1 个魔改A76 大核+ 3 个魔改A76 中核+ 4 个A55 小核，Mali-G576 核GPU，集成巴龙 5000 基带，支持双模5G网络。

据悉，麒麟820在多核性能上比麒麟 810 提升27%，图形性能提升38%，并支持GPU Turbo、Kirin Gaming+ 2. 0 技术。安兔兔跑分约达33- 35 万左右。

屏幕方面，荣耀30S拥有一块6. 5 英寸LCD屏幕，屏幕分辨率为2400× 1080 像素。后置AI四摄，采用 6400 万主摄+ 800 万超广角+ 800 万三倍变焦+ 200 万微距的镜头组合。并配有4000mAh的电池，支持40W超级快充方案。

售价方面，8+128GB的售价 2399 元，8+256GB的售价 2699 元，三种配色可选，分别为蝶羽翠、蝶羽白和幻夜黑。

拼多多推出“数学公式宝典”

据Tech星球报道，近日，拼多多主体运营主体上海寻梦信息技术有限公司推出“数学公式宝典”独立快应用，目前仅可在华为应用市场内下载体验。

据悉，这是一款帮助中小学生查阅数学公式定理的快应用，含有“几何”、“三角学”、“方程”、“代数”以及“导数”等 5 个部分。

拼多多还于 3 月 13 日在华为应用市场上线了一款快应用“可视量角器”，帮助用户测量物体之间的开合角度，现已下架。