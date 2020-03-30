拼多多推出“数学公式宝典”独立快应用 或将入局教育领域

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:据Tech星球消息，近日，拼多多推出了“数学公式宝典”独立快应用。据悉，这是一款帮助中小学生查阅数学公式定理的快应用，含有“几何”、“三角学”、“方程”、“代数”以及“导数”等 5 个部分，点击对应模块后，即可显示相关的公式图表。这意味着，拼多多或将不再局限于社交电商，开始布局教育领域。
目前，该应用仅可在华为应用市场内下载体验。华为应用市场显示该应用开发者为拼多多运营主体上海寻梦信息技术有限公司。
站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:据Tech星球消息，近日，拼多多推出了“数学公式宝典”独立快应用。据悉，这是一款帮助中小学生查阅数学公式定理的快应用，含有“几何”、“三角学”、“方程”、“代数”以及“导数”等 5 个部分，点击对应模块后，即可显示相关的公式图表。这意味着，拼多多或将不再局限于社交电商，开始布局教育领域。
目前，该应用仅可在华为应用市场内下载体验。华为应用市场显示该应用开发者为拼多多运营主体上海寻梦信息技术有限公司。
今年 2 月，在线教育的需求全面爆发。此前，从业者热议的话题一直是如何培育市场获取流量。 2019 年，在线教育大打营销牌，烧钱拼广告，花费几百亿也不过带来几千万用户。疫情下，因为“停课不停学”，不花一分钱，就全面的提高了家长和学生对在线教育的认知，也使在线教育迎来爆发性的流量增长，有业者估测，至少为在线教育节约近 5000 亿的获客成本。各大媒体纷纷预测，在线教育将成为疫情过后的最火行业之一，可能将改变在线教?
随着疫情期间在线教育的逐步渗透以及免费在线课程的大量涌现，在线教育的用户激增，不少平台都出现了流量洪峰，这让平台“又喜又忧”。喜的是用户数量不断增加，平台流量增加，曝光度也不断增加;忧的是用户数量激增，平台难以负荷，尤其是对于初次接触的用户来说，一旦体验感不佳，就很难成为“回头客”。但是，从目前来看，平台的负荷超载问题属于基础设施层面的问题，技术问题相对来说更容易解决，而平台自身的能力问题才更令人?
刚听说要在线教课时，接近退休的郑老师把自己摆茶具的透明架子拿出来，自制了一个直播PPT装置：把架子竖着放，上摆手机镜头，下放A4 纸大小的纸质PPT，看起来也蛮像回事。直播课上了一个月，她的架子没派上用场。学校统一安排使用的软件可以共享屏幕，给学生讲PPT，发的手写板连上电脑再打开软件，就可以在PPT上手写板书。“还是挺方便的，就是可能电脑屏幕太小，一定要切出去才能看到学生给我发的问题，有点麻烦。”郑老师说，还?
思维在线教育，成立于 2013 年，是一家以健康管理师培训为主的线上教育培训机构，业务涵盖健康管理师、国内成人学历培训、国际MBA硕士等众多领域，现已形成从后端学术研发到前台授课全流程服务。近年来，思维在线教育不断加码大数据和人工智能在教育领域的应用，不断进行技术迭代，开发了“AI智能”教学系统，为成人在线教育再添助力。据思维在线教育的AI部门负责人介绍，思维在线教育的“AI智能”教学系统由三大模块构成，分别是A
2020年第一季度即将结束，全国已经正常开课的仅青海、贵州和新疆三地的初三和高三学生，另外有计划在三月末、四月初让初三、高三学生返校上课的，也只有西藏、山西、陕西、云南、海南等几个省份。
一场突如其来的肺炎疫情,使得在线教育行业突然被按下了快进键,“停课不停学”变成了一场持久战役。 也正因此,在线教育——这个在过去8年里反复兜兜转转、波峰波谷不断转圜的行业,一时之间成为了当下最被学生、家长渴求的生活刚需。当学生们足不出户,两亿学生、三四亿家长瞬时涌入云课堂,在线教育迎来了一次空前、甚至有可能绝后的历史性机会。一拨“不请自来”的流量,一个“突如其来”的大运,就这样砸在了在线教育的头上,在线教育?
“互联网+”的概念最早可追溯到 2012 年 11 月，它指的是依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，通俗的说，就是“互联网+各个传统行业”，一方面可为各个传统行业提供新鲜血液，另一方面也扩大了互联网的应用范围。近年来，随着教育进行普及化阶段，人们对优质教育的需求与日俱增，但与此同时，现代人的时间越来越宝贵，甚至有些职场人士连吃饭的时间都没有，有效解决有限的学习时间与不断增长的学习需求之间的矛盾，“互
健康是人类最大的财富，是社会经济发展的动力源泉，是民族昌盛和国家富强的重要标志。自党的十八以来，我国的卫生与健康事业取得巨大成就，但随着工业化、城镇化、人口老龄化及生态环境、生活行为方式的变化，慢性病已成为居民的主要死亡原因和疾病负担。而据世界卫生组织的一项研究报告显示，人类三分之一的疾病是可以通过预防保健避免的，三分之一的疾病是可以通过早期的发现得到有效控制的，三分之一的疾病可以通过信息的有效沟
在互联网、人工智能迅猛发展的当下，科学技术的作用从辅助教学阶段进入到了构筑网络化学习环境阶段，大批在线教育企业如雨后春笋般涌现出来，随着市场规模的不断扩大，在线教育的种类、模式和内容也愈加多样。2019 年 9 月，教育部等十一部门印发了《关于促进在线教育健康发展的指导意见》，对在线教育提出了新的发展目标，到 2020 年，在线教育的基础设施建设水平大幅提升，互联网、大数据、人工智能等现代信息技术在教育领域的应
自疫情发生以来,在线教育不受时间和空间的便捷灵活优势再次凸显,随着全国大中小院校的“停课延学”,直接引爆了在线教育的热潮,全国各地师生纷纷涌入互联网课程之余,各家的免费课程也包围了居家的学生和家长。一时间K12在线大班课的用户数量激增,呈几何式暴涨。据相关数据统计,在线免费课程的第一天,各家在线教育机构的用户上课人数超过百万。 疫情之下,极大的在线学习需求,为整个在线教育的发展按下了快进键,尤其是校外的在线教育
2020 年是不同寻常的一年，新冠肺炎疫情下，各行各业都受到了不小的冲击。而教育部于 1 月 27 日通知要求春季学期延迟开学，线下教学机构暂停线下业务，对于持续受到资本寒冬影响的教育行业，无疑是雪上加霜。但当“停课不停学”的号召发出，无数中小学生涌向了在线教育平台，多个机构股价急速升温，在线教育行业似乎再一次迎来了风口。但疫情终有结束的一天，短时间暴增的流量终会回落，到那时各平台依靠什么提高用户留存率?可能?
2020 年突发的疫情，延缓了各地大中小学开学的时间表。面对意外延长的假期，如何让学生在家继续学习，成了教育者必须思考和回答的问题。对此，教育部发布《关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》，多家在线教育企业响应号召占领C位。天学网在线教育产品也全线出击，在内容、平台、工具及服务等多方面脱颖而出，备受青睐。随着传统工业加速向数字化、智能化的时代迈进，教育正经历着从推广普及到质
在线教育作为一种新型教学模式，以网络为媒介，让学员和教师即使相隔万里也能开展教学活动，真正的打破了时间和空间的限制，将人力、物力限制的资源利用最大化，使教育资源共享化。既提升了学习效率，又降低了学习的门槛，自出现以来，在线教育便备受职场人士的追捧。但目前，中国的在线教育还处于起步阶段，很多教学环节还有待改进，科技手段也急需升级。为了深化在线教育改革，也为了规避对所有学员进行无差别的单向填鸭式教学，
受疫情的影响，全国的学生们延期开学，由线下教育转为了线上学习，在线教育消费由此迎来快速增长。猿辅导作为在线教育行业领军者，以新模式、新技术刷新用户消费体验，推动在校教育行业高质量发展。在线教育发展快疫情期间，不少尚未触网的潜在用户开始尝试在线教育，在线教育的整体渗透率与获客效率都将得到提高。“寒假时我给孩子报了线下培训班，疫情发生后都换成线上课了，课程总费用较之前降低一半多。”江西南昌市西湖区居民
“而在众多烧钱营销的在线教育公司中，万门大学显得特立独行，你在各大平台上很难见到万门大学的广告，但万门大学却实实在在的盈利了。”——摘自《万门大学异军突起， 2019 年谁能从在线教育风口中杀出?》万门大学是由北大校友童哲创建于 2012 年，是一家提供多品类在线学习平台。万门大学现自有版权课程千余门，内容覆盖职场、考证升学、语言、大学、中学以及小学，系统的大学课程主要有理工类、语言类、计算机类、人工智能类、?
近年来，我国整体经济下行压力大，各行各业都显出疲态， 2020 年肺炎疫情的爆发，无疑是雪上加霜。而在线教育行业，却意外地在这次疫情中获得了“生机”。线下教育机构全部关停，用户纷纷转向线上，不少机构也马上转型，资本也跟着加注线上。不禁要问，在线教育的“春天”又要到来了吗?在过去，在线教育获客成本高的问题一直是机构发展的持续性问题，始终的不到解决，而一场疫情，却让许多用户被动地去接受了在线教育的模式，去了?
高杨是长沙一所重点中学的老师，负责高中生的心理健康教育。在一个多月的网课中，他能明显感受到学生们，特别是高三学生普遍弥漫的焦虑情绪。对很多家长来说，线上教学是“没有办法”的事情。一些家长看到学生用手机，总觉得孩子是在玩而不是学习。学生在家里的学习状态，也和学校课堂学习有很大差异。干扰因素太多，难以专注学习。
关于疫情防控，通过“硬核”专家张文宏的科普可以发现，关键策略就是：控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。广大的学生群体正处于生长期，属于易感人群，不管是学校还是补习班都是人流密集的封闭场所，容易发生聚集性的感染，属于危险场所的重点防护对象。因此，疫情冲击下，不仅寒假延长了，开学也要延迟。然而，科技的进步也带来了“幸福”的烦恼，由于互联网技术的成熟，带来了在线教育的解决方案，让“停课不停学”成为可
度过一个加长版寒假之后， 3 月 2 日，全国大部分省市的中小学生正式迎来了“云开学”，学生们通过网络进行“云升旗”，在“云课堂”听课。新型冠状病毒肺炎疫情给各行各业都带来了不小的挑战，但却无形中成为在线教育行业发展的助推剂。由于疫情防控的需求，在线教育从一个选项被迫成为生活刚需，在经济万马齐喑的当下，成为炙手可热的关注焦点。根据市场调研机构艾媒咨询近期发布的《2019- 2020 年中国在线教育行业发展研究报告?
经过 2 个多月的艰苦奋战，目前我国的“抗疫战场”上好消息不断，而在这段时间里，教育行业里的“疫情战场”上，在线教育在热度和关注度上，可以说取得了全面胜利。在线下教育机构全部关闭的背景下，在线教育的需求飞速上涨，在线教育机构也是应接不暇。 全国近 2 亿中小学生涌入线上课堂，实现“停课不停学”，在线教育也从 2019 年的“寒冬”中走出来，迎接这突如其来的热潮，但是，随着在线教育模式的逐步渗透，一系列的现象和