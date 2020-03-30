拼多多推出“数学公式宝典”独立快应用 或将入局教育领域

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:据Tech星球消息，近日，拼多多推出了“数学公式宝典”独立快应用。据悉，这是一款帮助中小学生查阅数学公式定理的快应用，含有“几何”、“三角学”、“方程”、“代数”以及“导数”等 5 个部分，点击对应模块后，即可显示相关的公式图表。这意味着，拼多多或将不再局限于社交电商，开始布局教育领域。

目前，该应用仅可在华为应用市场内下载体验。华为应用市场显示该应用开发者为拼多多运营主体上海寻梦信息技术有限公司。