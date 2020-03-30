小米、realme 等厂商致信要求印度封城期间可交付手机

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小米、realme 等厂商致信要求印度封城期间可交付手机

2020-03-30 13:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3 月 30 日消息：indiatimes 报道，近日，包括小米和 realme 在内的畅销智能手机厂商向印度政府提出要求：将手机归类为「重要商品」（Essential Commodities），以便于在封城期间可以通过电商平台向用户交付手机。此前，印度宣布全国封城 21 天。

小米

行业团体信息技术制造商协会（MAIT）和印度蜂窝与电子协会（ICEA）已致函政府，以寻求在交付智能手机和其他电子数码产品方面的优惠，以及取消对本土和出口元件的限制。

「如今，智能手机可能是仅次于食品和杂货最重要的物品。如果每个人都使用智能手机，我们可以增加社交距离并减少外出活动的人数。」小米印度区总经理 Manu Kumar Jain 在接受 ET 采访的表示。

Jain 表示小米在印度每月的销量超过 1000 万台，其中 30%-40% 是首次使用智能手机的用户。小米表示，这项要求并不是为智能手机厂商提供商业机会，而是满足消费者的基本需求。

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Realme 首席执行官 Madhav Sheth 同样表示智能手机是日常生活中必不可少的，它是很多服务和应用的入口，尤其在疫情期间更是有非常重要的意义。

Sheth 表示公司将通过线上渠道将设备提供给客户，并且还要求政府允许开放一些中心以支持售后服务，并遵循所有安全预防措施。他表示：「我们在 Twitter 上收到许多人的诉求，他们说他们的手机已损坏，需要设备，因为他们将它们用作 Wi-Fi 热点和进行通讯。」

电子产品制造商的最高机构 MAIT 在 3 月 27 日致印度政府的信中建议，将电子商务公司列为必不可少的服务，并能够在可控的物流框架下进行交货。

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